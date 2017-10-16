В армии Узбекистана военнослужащих будут готовить для поступления в вузы

Ташкент, , 16:48 — REGNUM Правительство Узбекистана поручило академии вооруженных сил до середины ноября разработать программы подготовки военнослужащих к поступлению в высшие учебные заведения, сообщает «Подробно.uz» 16 октября.

Обучение будет проходить ежегодно с мая по декабрь. Отмечается, что военнослужащие пройдут обучение по пяти дисциплинам с общей нагрузкой не более 190 часов. Максимальная нагрузка на одну дисциплину не должна превышать 50 часов.

Занятия будут проводить преподаватели всех уровней образования из образовательных организаций, расположенных вблизи воинской части. Для них будут установлены надбавки в размере до 50% от должностного оклада.

В частях, удаленных более чем на 50 км от населенных пунктов, предусматривается проведение дистанционных занятий с использованием аудио‑ и видеолекций.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября 2017 в пресс-службе главы Узбекистана сообщили, что в стране планируется масштабная реформа среднего образования, которая подразумевает объединение школьного и профессионального образования. Изменится образовательный процесс для старшеклассников: пять дней в неделю школьники будут изучать общеобразовательные предметы, а один день — специальные.

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