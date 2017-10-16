Дороги Петербурга в 2018 году отремонтируют на 5 млрд рублей

Санкт-Петербург, , 16:38 — REGNUM В 2018 году планируется проведение дорожно-ремонтных работ на 89 улицах Санкт-Петербурга. Общая стоимость работ составит 5 млрд рублей. Это несколько меньше объемов дорожных работ 2017 года: в текущем году в плане на ремонт значилось 116 дорожных объектов общей стоимостью 5,2 млрд рублей.

Как сообщили 16 октября в комитете по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга, по состоянию на этот день осталось выполнить работы на 13-ти дорожных объектах.

Ремонт основных магистралей города начался лишь в июле 2017 года, после окончания матчей Кубка конфедераций. Полностью работы по ремонту петербургских дорог, намеченные на этот год, будут завершены в октябре-ноябре.

В адресную программу дорожного ремонта на 2017 год также были включены 8 дорожных сооружений общей площадью 52,6 тыс. кв. м, протяженностью 4,4 км, стоимость ремонта — 375,8 млн руб. На сегодняшний день уже полностью отремонтирован Иоанновский мост, по остальным объектам работы пока продолжаются.

Среди наиболее важных дорожных объектов, которое намечено отремонтировать в 2018 году, значатся Невский проспект (от Дворцовой площади до площади Восстания), Английская набережная, Адмиралтейский проспект, набережная Фонтанки, улица Марата, Арсенальная набережная, проспект Стачек, проспект Энгельса, шоссе Революции и другие магистрали.

Как сообщали ранее в Смольном, система управления дорожным строительством, начиная с 2018 года, будет переведена на принцип проектного управления, чтобы у каждого объекта от стадии проектирования до ввода в эксплуатацию или завершения ремонтных работ был свой постоянный куратор. Власти города также требуют увеличить сроки гарантийных обязательств подрядчиков до межремонтного периода, который составляет в среднем 7 лет (в настоящее время гарантии даются на 4 года).

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