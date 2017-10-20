Водитель троллейбуса. «Я живу в России»

Барнаул, , 15:00 — REGNUM Водитель Олег Важенин живет в Барнауле и водит троллейбус маршрута №1, который проходит через весь город. Каждая смена для него и работа, и радость. Когда в депо появляется новый молодой водитель, он обязательно проходит стажировку у Олега Васильевича или у Порошиной Любови Алексеевны.

Организатор форума «Диалог культур» и режиссер Ашот Джазоян и ИА REGNUM приглашают к участию в конкурсе российских и иностранных профессиональных и гражданских журналистов, живущих в России. Работы должны нести в себе сопереживание и соответствовать единой теме «Я живу в России».

Работы или вопросы можно присылать на почту: lifeinrussia.project@gmail.com. Все отобранные работы будут опубликованы. Участники с лучшими работами будут приглашены за счет Оргкомитета на Международный медиафорум молодых журналистов «Диалог культур».

Условия конкурса на сайте mediacongress.ru

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