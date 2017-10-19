Ансамбль «Вечёрки». «Я живу в России»

с. Сростки, Алтайский край, , 15:00 — REGNUM Солистка ансамбля «Вечёрки» — Надежда Лёвушкина. Её мама, бабушка и тетушка создали этот коллектив, которому уже 30 с лишним лет. Именно песни ансамбля «Вечёрки» звучали в фильме В.М. Шукшина «Печки-лавочки». Сегодня заслуженный ансамбль Алтайского края продолжает народные традиции села Сростки.

Организатор форума «Диалог культур» и режиссер Ашот Джазоян и ИА REGNUM приглашают к участию в конкурсе российских и иностранных профессиональных и гражданских журналистов, живущих в России. Работы должны нести в себе сопереживание и соответствовать единой теме «Я живу в России».

Работы или вопросы можно присылать на почту: lifeinrussia.project@gmail.com. Все отобранные работы будут опубликованы. Участники с лучшими работами будут приглашены за счет Оргкомитета на Международный медиафорум молодых журналистов «Диалог культур».

Условия конкурса на сайте mediacongress.ru

Читайте ранее в этом сюжете: Фитоцентр. Алтайский край. «Я живу в России»