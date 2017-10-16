В Крыму перекрыт канал поставки опасных «биодобавок»

Симферополь, , 15:48 — REGNUM В Крыму задержали граждан, которые под видом биологически активных добавок (БАД) продавали запрещенные в РФ вещества. Об этом, как передает РИА «Новости» (Крым), сообщает пресс-служба Погрануправления ФСБ России по региону.

«В Крыму оперативники обнаружили запрещенные вещества в приобретенных в ходе контрольной закупки БАД, — говорится в сообщении. — Препараты ввозились на полуостров с Украины».

Отмечается, что оперативники во время мониторинга интернет-сайтов вышли на реализаторов сомнительной продукции, которые предлагали купить БАДы для похудения без разрешительных документов. Сотрудники спецслужб провели «контрольную закупку» препарата.

Экспертиза показала, что в приобретенном препарате содержится сильнодействующее вещество общей массой 23,4 гр.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, сбыт сильнодействующих или ядовитых веществ, не являющихся наркотическими средствами или психотропными веществами).

Реализаторам сомнительной продукции грозит до 8 лет тюрьмы.