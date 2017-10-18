Фитоцентр. Алтайский край. «Я живу в России»

Барнаул, , 15:00 — REGNUM Алтайский край — одно из самых экологически чистых мест не только в России, но и на нашей планете: нетронутая целомудренная чистота и бодрящий воздух делают это место неподражаемым. И славимся мы неповторимыми лечебными качествами трав, которые знакомы людям более чем две с половиной тысячи лет. На Алтае произрастает огромное количество редких лечебных растений. Все травы и растения нашего края мы собираем только руками, чтобы ни в коем случае не разрушить их основу и гармонию природы. Именитые алтайские травы скрупулёзно высушивают, измельчают и затем смешивают в определенных пропорциях для того, чтобы в дальнейшем изготовить натуральные лекарства для оздоровления и омолаживания.

Организатор форума «Диалог культур» и режиссер Ашот Джазоян и ИА REGNUM приглашают к участию в конкурсе российских и иностранных профессиональных и гражданских журналистов, живущих в России. Работы должны нести в себе сопереживание и соответствовать единой теме «Я живу в России».

Работы или вопросы можно присылать на почту: lifeinrussia.project@gmail.com. Все отобранные работы будут опубликованы. Участники с лучшими работами будут приглашены за счет Оргкомитета на Международный медиафорум молодых журналистов «Диалог культур».

Условия конкурса на сайте mediacongress.ru

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