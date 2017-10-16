Во Вьетнаме родился ребенок рекордных размеров

Ханой, , 15:14 — REGNUM

Жительница Вьетнама родила 14 октября ребенка весом в 7,1 кг — одного из самых тяжелыхноворожденных, когда-либо регистрированных в этой азиатской стране, сообщает Agence France-Press.

Роды прошли в провинции Виньфук.

«Когда врач сказал, что мой ребенок весит 7,1 кг, мы все не могли поверить в это», — заявил отец новорожденногоТран Ван Куан.

Врачи и до родов знали, что ребенок будет крупным, до пяти килограмм, однако ни они, ни родители не ожидали такого исхода. «Малыш» получил имя Тран Тин Куок.

По словам его отца, и сам ребенок, и его мать здоровы и счастливы. Как ожидается, они отправятся домой через несколько дней.

По данным Книги рекордов Гиннеса, самый крупный ребенок, родившийся у здоровой матери, весил 10,2 кг. Рекордсмен появился в 1955 году в итальянском городе Аверса.