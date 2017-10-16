Свалки в Астрахани: регионального оператора ждёт наказание

Астрахань, , 14:55 — REGNUM В Астрахани региональный оператор ответит за несанкционированные свалки, которые образуются возле площадок для сбора мусора. Горы отходов вблизи контейнеров, а также на земельных участках общего пользования были выявлены в ходе прокурорской проверки в трёх районах областного центра — Советском, Кировском и Ленинском, предаёт ИА REGNUM 16 октября.

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Как уточнили в надзорном ведомстве, обследования участков местности были проведены по улицам Новороссийская, Щукина, 2-я Дербентская, Богдана Хмельницкого, Галлея и Красная Набережная. Все эти территории обслуживает региональный оператор ООО «ЭкоЦентр».

Как оказалось, контейнерные площадки здесь не огорожены, мусорные баки не закрыты крышками. Кроме того, ни регоператор, ни собственники земельных участков не осуществляют ремонт контейнерных площадок.

«Также в нарушение правил обращения с твердыми коммунальными отходами региональный оператор не сообщил в городскую администрацию о необходимости ликвидации свалок», — добавили в прокуратуре.

Виновных привлекут к административной ответственности, заверили в надзорном ведомстве. Представления об устранении нарушений направлены директору филиала ООО «ЭкоЦентр» и главе администрации Астрахани.

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Добавим, что это не первое предупреждение, которое получает региональный оператор. На его работу регулярно жалуются жители Астрахани, выкладывая фото с заваленными мусором площадками в соцсети. «Достается» и управляющим компаниям.

Так, буквально на днях житель Астрахани сообщил на своей странице в Facebook о том, что на улице Звездной, 47, корпус 3 исчезли мусорные баки. «Оказалось, баки перенесли из-за благоустройства. Плохо, что это сделали под выходные, когда УК не работает», — написал горожанин.

По его словам, баки вскоре вернулись на своё прежнее место, а ЖЭК №7 удосужился повесить объявления о переносе. Однако это оказалось не единственным сюрпризом, который преподнесла горожанам эта управляющая компания. В квитанциях за сентябрь жители микрорайона «3−1 Юго-Восток» обнаружили новую строку — вывоз крупногабаритного мусора. Стоимость услуги рассчитали исходя из площади квартиры, в среднем 150 рублей, пишет «Астрахань 24». Но далеко не все жители многоэтажек каждый день делают в квартирах ремонт и выбрасывают старую мебель. Служба по тарифам признала строку в квитанции незаконной и разрешила не платить.

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Как сообщало ИА REGNUM, компания «ЭкоЦентр» — новый региональный оператор по сбору, вывозу и утилизации ТКО, начала свою работу в Астрахани с 1 июля. До этого в течение нескольких месяцев областной центр был практически завален отходами, в городе сложилась критическая ситуация. В настоящее время улучшения есть, но до совершенства еще далеко.

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