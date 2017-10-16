В 2017 году в Казахстане осуждено 20 человек за высказывания в соцсетях

Астана, , 14:46 — REGNUM С начала 2017 года за высказывания в социальных сетях в Казахстане были осуждены 20 граждан, сообщает «Казинформ» 16 октября со ссылкой на генеральную прокуратуру Казахстана.

За призывы к нарушению территориальной целостности Казахстана один человек получил пять лет лишения свободы.

За пропаганду терроризма и призывы к совершению терактов были осуждены 15 граждан сроком от 2 до 9 лет.

Двое нарушителей получили сроки за возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни.

Один человек получил штраф 277 тыс. тенге ($829) за оскорбление представителя власти.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2016 года в Казахстане решением суда было закрыто 94 сайта за пропаганду терроризма. Следует отметить, что в Казахстане блокировка интернет-сайтов происходит регулярно. Запрещаются не только сайты, но и сообщества в социальных сетях.

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