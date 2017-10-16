ОНФ представил новые форматы работы проекта «Профстажировки»

Москва, , 14:41 — REGNUM Представители Общероссийского народного фронта (ОНФ) в ходе пресс-конференции представили новые направления работы в рамках проекта «Профстажировки». До конца года активисты проекта и команда «Молодежки ОНФ» планируют запустить сразу несколько акций для привлечения молодых специалистов в реальный сектор экономики и поддержки промышленных предприятий, проводящих системную профориентационную и кадровую политику.

В марте 2017 года Народный фронт создал в рамках одноименного проекта портал профстажировки. рф для поиска практик и стажировок для молодых специалистов в реальном секторе экономики. За это время более 530 компаний из 52 регионов страны присоединились к проекту. На предложенные стажерские вакансии откликнулись 2,7 тысяч студентов, а более 440 студентов успешно прошли стажировку и нашли первую работу по специальности.

Координатор проекта ОНФ «Профстажировки» Илья Семин отметил, что более 1100 стажировок для студентов и молодых специалистов разместили предприятия страны на портале Профстажировки.рф.

«Выпускникам наш проект дает дополнительные шансы для трудоустройства, потому что практика — это получение первого опыта и вход в профессию. Предприятиям проект позволяет готовить себе кадры и участвовать в образовательном процессе, готовить людей под нужды организации в настоящем и будущем. Таким образом решается проблема дефицита квалифицированных работников», — заявил Илья Семин.

Руководитель департамента молодежных проектов ОНФ Игорь Кастюкевич подчеркнул, что сегодня одной из основных проблем молодежи является кадровое обеспечение и отсутствие уверенности в завтрашнем дне.

«Молодежка ОНФ» — это точка сборки. Точка сборки в том числе таких проектов, как «Профстажировки». До конца года команда «Молодежки ОНФ» планирует запустить сразу несколько акций для привлечения молодых специалистов в реальный сектор экономики и поддержки промышленных предприятий, проводящих системную профориентационную и кадровую политику», — отметил он.

Илья Сёмин сообщил, что в конце осени стартует молодежный сетевой конкурс #дневникстажировки, в котором молодые специалисты будут делиться в соцсетях своими впечатлениями и историями о прохождении практик и стажировок. Кроме этого, планируется поощрять предприятия, активно привлекающие молодежь в промышленность и создающие новые рабочие места для молодых специалистов. Для таких компаний ОНФ организует конкурс «Работодатель для молодежи», который также поможет собрать успешные практики подготовки специалистов и в целом поднять престиж рабочих профессий.

Также активисты Народного фронта готовят к запуску акции, посвященные ранней профориентации молодежи. Так, #Промтуризм» — это всероссийская акция, в рамках которой будут организованы серии экскурсионных туров для студентов и учащихся на самые современные промышленные предприятия России. В рамках акции #DigitalНаставник для учеников выпускных классов школ и студентов представители промышленных предприятий проведут серии лекций. Топ-менеджеры компаний поделятся опытом построения своей карьеры в промышленности, расскажут о наиболее перспективных вакансиях, успешных кейсах и в целом — сформируют представление о том, как сегодня работает современное технологичное производство.

Помимо этого, Илья Семин рассказал о результатах опроса 500 руководителей предприятий «Кадровое самочувствие отечественной промышленности-2017», проведенного Общероссийским народным фронтом в сентябре этого года. «В той или иной степени большинство предприятий, а именно 77%, испытывают дефицит кадров. Эта цифра снизилась по сравнению с прошлым годом, но мы все равно считаем, что это слишком много. Больше всего не хватает рабочих высокой квалификации. В целом это говорит о том, что современная российская промышленность испытывает нехватку квалифицированных инженеров. Именно на этом нужно сосредоточить работу по подготовке специалистов в стране», — заявил Илья Сёмин.

В ходе конференции активисты проекта ОНФ «Профстажировки» озвучили топ-10 оплачиваемых и топ-10 востребованных стажировок в промышленности по данным портала ОНФ профстажировки.рф. Самыми актуальными для отечественных промышленников специальностями стали инженер-технолог и инженер-конструктор. Каждая третья компания, зарегистрированная на портале профстажировки. рф, нуждается в таких специалистах.

Член Центрального штаба Общероссийского народного фронта, депутат Госдумы Любовь Духанина в ходе своего выступления отметила, что в реализации проекта ОНФ «Профстажировки» есть бюрократические препоны.

«Новый закон об образовании предусматривает сетевую форму взаимодействия образовательных организаций с предприятиями. Пока не разработаны механизмы этого сетевого взаимодействия. Нет утверждённых типовых договоров, по которым можно реализовывать эти процессы, не определён механизм, как засчитать деятельность студента на предприятии в общую образовательную программу учебного заведения», — подчеркнула она.

По словам Любови Духаниной, депутаты Госдумы начали работу над этим законопроектом уже в предыдущую сессию и рассчитывают, что в ближайшее время внесут его на рассмотрение через комитет по образованию и науке.