Анастасия Степанова, , 16:38 — REGNUM

Прошедшие выходные были для Казани самыми беспокойными: в городе прошло сразу три митинга. Националисты набивали себе «политические очки», создавая ажиотаж вокруг темы проверок по добровольности изучения татарского языка в школах, и заявили желание «инициировать внесение татарского языка в Конституцию РФ как второго государственного языка в РФ». Противники строительства мусорного завода в Казани и пострадавшие от банкротства банков вкладчики продолжили отстаивать свою позицию и права.

Но протестной волной важные события недели не ограничились. В столице Татарии прошло заседание Совета по предпринимательству, на котором бизнес-омбудсмен РТ Тимур Нагуманов представил рейтинг делового климата и активности бизнеса муниципалитетов. На другом мероприятии председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин сообщил, что упоминание договора о разграничении полномочий между Москвой и Казанью останется в Конституции региона. А его коллега Шакир Ягудин удивил общественность заявлением, что должность президента сохранится в республике как минимум до 2020 года.

Националисты Татарии пытаются диктовать условия Москве

Только в Татарии вопрос добровольности изучения татарского языка войдёт «в рабочее русло», как обязательно со своей резкой позицией появляется новое действующее лицо из числа узнаваемых в регионе, и еле тлеющий огонёк конфликта разгорается с новой силой. Складывается впечатление, что националисты осознанно в этом вопросе пропускают слово «добровольного» и не слышат объяснений своих оппонентов, ратующих за то, чтобы каждый изучал свой родной язык без принуждения. Не слышат они и претензий о качестве преподавания, которое отбило желание изучать татарский и у тех, кто хотел бы это делать для расширения своего кругозора.

Новым раздуванием «языкового конфликта» стали заявления, сделанные на прошедшем в Казани 14 октября митинге в честь Дня памяти воинов, павших при взятии города в 1552 году, и после него.

На мероприятии, организованном Всетатарским общественным центром (ВТОЦ), собралось около 300 человек. И хотя, по имеющейся информации, организаторов просили воздержаться от высказываний по языковому вопросу, он был поднят на плакатах, с которыми пришли участники. В частности, на них требовали «преподавать татарский язык как государственный в школах», обосновывая свои пожелания Конституцией РТ, «позабыв» о том, что эти нормы основаны на договоре между Москвой и Казанью, который перестал действовать ещё в августе 2017 года.

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На самом митинге с трибуны заместитель председателя ВТОЦ Галишан Нуриахмет заявил, что повесткой митинга изначально вопрос языка планировался, но данная тема не была согласована властями.

«Изначально мы планировали поднять на митинге проблемы татарского народа, в частности, ситуацию с национальным языком в школе, и почтить память павших, но разрешение дали только на последнее», — цитирует его слова издание «Бизнес-онлайн».

Это, между тем, не помешало участникам принять итоговую резолюцию, где языковой вопрос стал центральным. Подписавшие резолюцию потребовали не только «сохранить преподавание татарского языка как государственного в школах Татарстана», но и «инициировать внесение татарского языка в Конституцию РФ как второго государственного языка в РФ». Издание Idel.Реалии уточняет, что в резолюции также решено «принять обращение Госсовета РТ в Госдуму с обоснованием заключения договора между РФ и РТ».

Ещё дальше в своём выступлении на прошедшем после митинга учредительном собрании координационного совета народов Поволжья и Урала пошла известная своими националистическими взглядами писательница Фаузия Байрамова.

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Она заявила, что нужно добиваться отмены поручений президента РФ о проверке добровольности изучения в школах национальных и государственных языков республик. По её мнению, данные поручения противоречат российскому законодательству.

«Надо требовать отмены поручения Путина в Йошкар-Оле! Это поручение не может быть выше законов РФ. За его отмену нужно судиться до конца — решается судьба народов. Надо работать с народом, объяснить, что исчезновение национальных языков в школах приведёт к исчезновению и национальной литературы, и национальной культуры. Надо объяснить, что исчезнет нация», — цитирует слова Байрамовой издание Idel.Реалии.

По информации ряда казанских СМИ, поэтесса также отметила, что власти региона потеряли доверие национального движения, и призвала на выборах президента РФ «не выбирать ни Путина, ни «Единую Россию».

«Раз Путин дал поручение об отмене национальных языков, нерусские народы России призывают не выбирать такого президента, который против нашего языка, и «Единую Россию», — заявила она на учредительном собрании координационного совета, предложив внести пункт в итоговую резолюцию, где целью создания новой структуры было озвучено «восстановление прав национальных систем образования».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, поручения о проверке добровольности изучения языков народов России и госязыков республик в составе страны, о которых вели речь на митинге в Казани, даны президентом РФ Владимиром Путиным. Поручения, которые должны быть выполнены до 30 ноября, — это итоги заседания Совета по межнациональным отношениям, прошедшего 20 июля. В документе прямо указано, что изучение данных языков должно вестись на добровольной основе и по выбору родителей школьников. Кроме того, объём изучения русского языка по основным общеобразовательным программам в регионах должен соответствовать рекомендациям Минобрнауки России.

Родители русскоязычных детей Татарии восприняли поручения с воодушевлением: при помощи активистов были разработаны бланки отказа от обязательного изучения татарского и заявления, в том числе и коллективные, начали подавать в школы. Возникший ажиотаж не остался без внимания минобрнауки Татарии, которое на своём официальном сайте 7 сентября 2017 года попыталось дискредитировать эти действия, написав, что «распространяемые в социальных сетях призывы по отказу от изучения татарского языка противоречат действующему законодательству». В разъяснении ведомства указывалось, что «татарский язык как обязательный предмет подлежит изучению во всех общеобразовательных учреждениях РТ».

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Скандальное заявление министерства между тем обернулось против него же — активность родителей усилилась, а прокурорские проверки в школах Татарии завершаются вынесением предписаний в адрес директоров, которых обязывают учитывать мнение родителей в учебном плане и при изучении татарского языка. Несмотря на резкие нападки в свой адрес со стороны националистов, родители русскоязычных школьников продолжают писать отказы от татарского, настаивая на его добровольности.

«Никто не говорит об упразднении родного языка в школах, что уж всё переворачивают. Татары пусть учат свой родной. А мы свой родной — русский», — отмечает в одной из соцсетей Ольга Г.

Андрей М. добавляет, что «насильное обучение неродного языка и нынешняя методика преподавания ничего, кроме неприятия, не вызывает».

"Все они (оппоненты — прим. ИА REGNUM ) говорят, что утрачивает свои язык и культуру. То есть теперь для того, чтобы они восстанавливали их, я просто обязан утратить свои?!» — возмущён Вячеслав Г.

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Спорная должность

Неожиданное и ничем особо не подкреплённое заявление на прошедшей неделе сделал председатель комитета Госсовета РТ по законности и правопорядку Шакир Ягудин. На семинаре для учителей истории, права и обществознания в преддверии парламентского урока «Конституция Республики Татарстан: 25 лет истории» он заявил, что пока не закончится срок полномочий Рустама Минниханова, то есть до 2020 года, вопросов с наименованием должности не должно быть.

«Наименование, как и сама система органов власти республики, — это собственное ведение субъекта РФ. Как говорил Минтимер Шаймиев, избирателям нравится не только сам президент, но и должность президента. Тем самым косвенно мы проголосовали и за наименование должности», — цитируют его слова «Коммерсантъ».

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Напомним, Татария — единственный регион, где до настоящего времени сохранен институт президентства.

Депутат также добавил, что придёт время и для договора о разграничении полномочий, и «необходимость такого договора будет востребована, и федеральный центр пойдет навстречу».

Спикер республиканского парламента Фарид Мухаметшин в рамках этого мероприятия был более сдержан и отметил лишь, что норма Конституции РТ, где упоминается договор, останется в ней, так как парламент не может её изменить, это возможно только по итогам референдума.

«После того, как мы не смогли в этом году переподписать договор, мы тоже вступили в аспект правовой сложности. Эта норма остается в конституции республики», — добавил он.

Напомним, договор о разграничении полномочий между Москвой и Казанью прекратил своё действие в августе 2017 года. Хотя Госсовет РТ еще 11 июля 2017 года принял обращение к президенту РФ Владимиру Путину о создании рабочей группы по выработке предложений по правовым вопросам этого документа, официального отклика из Кремля на него пока не поступало. Отмечалось, что непродление договора ведёт к правовым проблемам, так как многие действующие нормативные акты республики, включая и Конституцию РТ, содержат его упоминание.

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В своём ежегодном послании 21 сентября глава региона Рустам Минниханов назвал договор документом, который сыграл важнейшую историческую роль и способствовал укреплению государственности и совершенствовал на практике российский федерализм. Он также заметил, что многие положения документа «получили закрепление в законодательстве Российской Федерации и стали естественным состоянием связи с регионами».

Между тем вопрос возможной пролонгации документа и судьбу нормативных актов он обошёл своим вниманием, чем вызвал недоумение у общественности.

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Банки, которые «лопнули», и завод, который «в плане»

Языковой вопрос и «почивший» в истории договор далеко не главная проблема Татарии, где за год «лопнули» шесть банков, а седьмой оказался под временным управлением, чтобы не попасть в этот перечень.

Банковский кризис в республике негативно сказался на десятках тысяч её жителей, но митинг, который прошёл 14 октября, собрал всего 100 участников. Выступающие с трибуны потребовали найти виновных и вернуть деньги клиентам.

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«Мы требуем, чтобы нам вернули все наши деньги. И не 288 тыс. рублей, и не только «юрикам», но и «физикам», и тем, кто в третьей очереди! Это крупица по сравнению с теми огромными деньгами, которые должен банк. Необходимо хотя бы 2—3 миллиарда, чтобы как-то помочь людям», — заявила в своём выступлении лидер «Союза пострадавших клиентов «Татфондбанка» и «ИнтехБанка» Александра Юманова, которую цитирует РБК.

Клиенты «лопнувших» банков не намерены прекращать публичные акции и планируют продолжить их одновременно с собственным расследованием деятельности прежней администрации банков. Среди ближайших планов — направление письма президенту РФ Владимиру Путину, сбор подписей под которым уже начат, в том числе и на прошедшем митинге. Одна из просьб обращения — проведение «всестороннего расследования каждого случая банкротства банков с принятием обеспечительных мер для возврата выведенных активов в конкурсную массу».

Кроме того, авторы петиции просят «привлечь к уголовной ответственности всех виновных лиц и в рамках уголовных дел признавать в безоговорочном порядке потерпевшими всех клиентов банков-банкротов».

"Привлечь к ответственности всех конечных бенефициаров банков-банкротов, а также должностных лиц организаций, через которые осуществлялся вывод активов банков-банкротов. Принять действенные меры по возмещению виновными лицами ущерба, нанесённого клиентам банков-банкротов и государству», — упоминается ещё одна просьба к президенту в петиции, которую подписывают клиенты не только татарских банков, а всех «лопнувших» в стране.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, финансовые проблемы «Татфондбанка» (ТФБ) повлекли за собой аналогичные у других банков и компаний, входящих в его неформальную банковскую группу и аффилированных с ним. ТФБ лишился лицензии 3 марта 2017 года, а 11 апреля его признали несостоятельным. На сегодняшний день в отношении экс-председателя правления ТФБ уже возбуждены уголовные дела по 19 эпизодам, предусмотренные ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество») и ч. 2 ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями»). Расследование дела продолжается.

На начало сентября 2017 года признанная управляющими задолженность банков перед кредиторами превышала 173,49 млрд рублей. Основные долги оставили ТФБ — более 141,4 млрд рублей и «ИнтехБанк» — 23,91 млрд рублей.

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В тот же день, 14 октября, в другой части Казани выразить своё мнение, но уже по вопросу строительства мусоросжигательного завода, собрались активисты движения за раздельный сбор мусора и против стройки.

«Хотя многие не верили, но план (строительства завода — прим. ИА REGNUM ) не утвержден! В октябре 2017 года должно было начаться строительство завода, никакого первого камня нет! Это ответ всем сомневающимся, что народ что-то может, что народ — это сила. Мы своими выступлениями показываем, что завод не будет построен ни в Самосырово, ни на «Оргсинтезе», ни в Казани, ни в Татарстане. Пока мы бастуем, завод построен не будет!» — заявила на митинге активистка Гузель Халилова, чьи слова цитирует издание «Казанский репортёр».

Она также добавила, что 21 октября активисты снова соберутся на митинг, и пригласила принять участие в нём всех неравнодушных.

Напомним, столица Татарии входит в список регионов, где в рамках проекта «Чистая страна» будут строить мусоросжигательный завод. Исполнителем по государственному контракту в июне 2017 года было выбрано ООО «Альтернативная генерирующая компания — 2» (ООО «АГК-2»), в которой 100% уставного капитала компании оформлены за ООО «РТ-Инвест Финанс».

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Получить разрешение на строительство подрядчик должен не позднее 21 октября 2017 года, но пока место строительства не определено. Среди рассматриваемых вариантов — площадка вблизи нового полигона ТБО «Восточный» в Самосырово, начавшего работать с марта 2017 года.

Планы по строительству завода в Казани вызвали недовольство горожан и экологов: с весны 2017 года прошла серия одиночных пикетов активистов движения «Нет мусоросжигательному заводу в Казани». Активисты проводили публичные акции, писали обращения и письма, а также принимали участие в заседаниях различных экспертных групп. В частности, на заседании Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), прошедшем в Москве 30 августа, где активистке движения Гульназ Смирновой было предоставлено слово. Она акцентировала внимание собравшихся на том, что «в условиях отсутствия раздельного сбора сжигание отходов приносит больше вреда, чем размещение их на полигонах, и это подтверждается мировой статистикой».

10 июля в своём обращении к главе региона Рустаму Минниханову активисты движения потребовали провести экспертизу территориальной схемы по обращению с отходами по республике и исключить мусоросжигательный завод, а также установку по термическому обезвреживанию отходов, размещение которых на полигоне не допускается, из территориальной схемы.

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Районы рейтинговали

На заседании Совета по предпринимательству при главе Татарии Рустаме Минниханове 11 июля был озвучен рейтинг делового климата и активности бизнеса муниципалитетов региона. Его представил республиканский бизнес-омбудсмен Тимур Нагуманов, назвавший главным аутсайдером Зеленодольский район.

«Его руководителю, Александру Тыгину, неоднократно доставалась порция критики от татарстанских властей и жителей Зеленодольского района», — отмечает издание Inkazan.

Кроме того, среди отстающих оказались Камско-Устьинский, Мамадышский, Лениногорский и Аксубаевский муниципальные районы. Между тем бизнес-омбудсмен не советовал расслабляться и Казани, занявшей всего 23 место в рейтинге. Первые позиции рейтинга достались Высокогорскому, Тюлячинскому, Кукморскому муниципальным районам республики.