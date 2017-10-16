Генпрокурор Казахстана предлагает сократить срок задержания подозреваемых

Астана, , 14:23 — REGNUM Генеральная прокуратура Казахстана предложила сократить срок задержания с 72 часов до 48 часов в соответствии с международными нормами, заявил генеральный прокурор Казахстана Марат Ахметжанов, презентуя в республиканском парламенте соответствующий законопроект, сообщает «Казинформ» 16 октября.

По мнениюАхметжанова,данная мера позволит защитить права человека, которые, по его словам, происходят именно в период задержания подозреваемого.

«48 часов — это международный стандарт всех развитых стран и мы должны к этому идти», - добавил генеральный прокурор Казахстана.

Срок задержания для несовершеннолетних предлагается сократить до 24 часов.

Ахметжанова сказал, что срок задержания останется прежним для лиц, подозреваемых в особо тяжких преступлениях, террористических и экстремистских действиях и других преступных деяниях.

Отметим, что срок задержания определяется конституцией Казахстана и принятие соответствующего закона потребует внесения поправок в конституцию.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 марта 2017 года президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал закон, согласно которому в действующую конституцию республики вносятся поправки, перераспределяющие полномочия между ветвями власти. Внесенные поправки должны способствовать повышению роли парламента.

Читайте ранее в этом сюжете: Госдеп США раскритиковал страны Средней Азии за нарушение прав человека