Перед участниками ВФМС выступят виртуозы Sochi Jazz Festival

Краснодар, , 14:19 — REGNUM Перед зрителями выступят группы гитариста Евгения Побожия и тромбониста Сергея Долженкова, трубач Вадим Эйленкриг, трио пианистов Олега Аккуратова, группа Eilenkrig Crew, певец из Британии Тони Момрелл и многие другие. Особенностью фестиваля станет то, что наряду с профессионалами на сцену смогут подняться и молодые исполнители.

Сам маэстро Игорь Бутман выступит с Московским джазовым оркестром, а также проведет двуязычный — на русском и английском языках — мастер-класс для участников Фестиваля молодежи и студентов. Он также пообещал возможные сюрпризы — например, джем-сейшн с кем-то из участников фестиваля, если среди них окажутся джазовые музыканты.

«Я помню несколько фестивалей молодежи и студентов, включая событие в Москве в 1985 году. Это такой всемирный лагерь дружбы, общения, чтобы не с чьих-то слов узнавать друг о друге, а познакомиться лично и получить удовольствие от общения. Люди ведь и влюбляются на фестивале, находят свои вторые половинки из других стран. Так что это хорошее, доброе, праздничное событие», — цитирует ТАСС слова Игоря Бутмана.

Отметим, что проведение концертов джазовой музыки стало хорошей традицией фестивалей молодежи и студентов в нашей стране.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов стартовал 14 октября в Москве, где состоялся международный парад-карнавал, основные события фестиваля проходят в Олимпийском парке Сочи. Форум соберет молодых профессионалов в различных сферах в возрасте от 18 до 35 лет из более чем 180 стран. В молодежном празднике также задействованы и другие города — две тысячи иностранных участников в первые три дня фестиваля посетят 15 российских регионов. В проведении фестиваля помощь оказывают 5 тысяч волонтеров.