Отпуск есть, денег нет: в Белоруссии хотят ввести «отцовский отпуск»

Минск, , 16:17 — REGNUM В Трудовой кодекс Белоруссии могут внести изменение, согласно которому мужчины смогут брать «отцовский отпуск» при рождении ребенка. Такое предложение было внесено межведомственной рабочей группой, сообщили 16 октября в пресс-службе министерства труда и соцзащиты Белоруссии.

Предложение заключается в том, чтобы дать возможность отцам право пользоваться отпуском сроком до 14 дней в первые шесть месяцев после рождения ребенка. Однако такой отпуск будет предоставляться без сохранения заработной платы. Впрочем, как и другие социальные отпуска по семейным обстоятельствам.

Предоставление отцовского отпуска для работодателей станет обязательным. В то же время отмечается, что в коллективных договорах белорусских организаций и предприятий такой социальный отпуск может предоставляться работникам более чем на 14 календарных дней. Также в договорах может быть прописано, что на это время работнику сохраняют заработную плату.

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Напомним, что в законодательстве республики сегодня не прописана возможность предоставления отцу краткосрочного отпуска по уходу за ребенком. И хотя в Трудовом кодексе есть статься 190, которая предусматривает, что работник может написать заявление и получить неоплачиваемый отпуск по семейным обстоятельствам до 30 календарных дней в году, наниматель не обязан предоставлять такой отпуск, поскольку этот пункт в статье не прописан.

В настоящее время, согласно Трудовому кодексу Белоруссии, отпуск по уходу за ребенком до трех лет может брать как мать или мачеха, так и отец или отчим, это могут быть также и другие члены семьи ребенка. По итогам 2016 года такой социальный отпуск брали чуть более 3,5 тысячи мужчин, а это всего 1,2% от всех, кто находился в данном отпуске.

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В январе 2016 года в статье «Гендерные факторы роста экономики Беларуси», опубликованной в «Белорусском экономическом журнале», помощник президента республики Кирилл Рудый отмечал, что увеличить эффективность эксплуатации трудовых ресурсов Белоруссии можно за счет сокращения декретного отпуска на 1 год — до 2 лет, постепенного выравнивания пенсионного возраста на полгода в год. Рудый обосновал такую позицию тем, что сокращение отпуска по уходу за ребенком может повысить рост экономики в год на 2,3% «с убывающей полезностью, а постепенное выравнивание пенсионного возраста — увеличивать реальный ВВП с 2019 года более чем на 1% каждый год с возрастающим позитивным эффектом для экономики».

ИА REGNUM ранее сообщало, что в Белоруссии за последние десять лет произошли серьезные изменения в социальной сфере. Были отменены многие льготы. В частности, студенты и школьники больше не могут перемещаться на общественном транспорте бесплатно. Высшее образование в республике в основном платное, а количество платных медицинских услуг год от года растет. Подобные меры по сокращению социальных отпусков и в целом по уменьшению социальной поддержки государства обусловлены движением экономики Белоруссии в либеральную сторону. Однако если такие либеральные преобразования в теории могут «раскрепостить» бизнес, то для населения это грозит очередной отменой ряда льгот, государственного субсидирования социальных проектов, иначе говоря, «шоковыми мерами».

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