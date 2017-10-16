Северный Кавказ на фестивале молодежи в Сочи представляют 650 человек

Краснодар, , 13:58 — REGNUM Северный Кавказ на XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов представляют около 650 человек. Это лучшие представители молодежи субъектов СКФО, прошедшие серьезный отбор, и волонтеры, изъявившие желание стать помощниками в проведении международного форума, передает корреспондент ИА REGNUM.

Больше всего человек отправил на фестиваль Дагестан — 190 человек. Они были отобраны из 900 претендентов, направивших заявки на конкурс. Площадка республики на форуме стилизована под Дербентскую площадь. Здесь демонстрируются традиционные промыслы республики, в том числе изделия кубачинских мастеров, унцукульские изделия из метала и дерева, балхарская керамика.

Ставропольский край на фестивале представляет делегация из 130 человек. В их числе представители общественных патриотических организаций, волонтёрского движения, лауреаты краевого кадрового проекта «Новая энергия», обладатели грантов Северо-Кавказского форума «Машук».

Карачаево-Черкесия. Общее число жителей региона, которые отправились на фестиваль, составило 65 человек. Из них 20 волонтеров и 45 участников. Их отобрали из большого числа претендентов, которые написали о своих успехах и проектах в эссе. Отбор волонтеров проводил оргкомитет фестиваля. Конкурс на поездку составлял более 10 человек на место. Получившие право представлять республику примут участие в работе разных площадок форума, в том числе образовательных, дискуссионных, культурных.

Делегация из Кабардино-Балкарии состоит из 50 человек. В ее состав вошли активисты республиканских молодёжных общественных организаций, молодые журналисты, творческая и спортивная молодёжь республики, лидеры молодёжных движений политических партий, преподаватели вузов и ученые, лидеры студенческого самоуправления, а также иностранцы, обучающиеся в вузах региона.

По словам главы республики, Юрия Кокова, члены команды из Кабардино-Балкарии будут представлять республику в шести основных направлениях фестиваля. Среди них дискуссионный, спортивный, культурный, научно-образовательный. Кроме того, члены делегации примут участие в работе молодежного медиацентра и специальных проектах.

Чечню на Всемирном фестивале молодежи и студентов представят 80 молодых ребят, из которых 50 человек — участники, еще 30 — волонтеры.

Северная Осетия послала в Сочи 87 участников и волонтеров, в числе которых победители фестиваля «Студенческая весна», члены совета молодых ученых при главе республики, молодые спортсмены, имеющие достижения на чемпионатах мира и чемпионатах Европы, молодые предприниматели, которые выиграли различные гранты, молодые парламентарии, представители СМИ.

Ингушетия отобрала на форум молодежи 45 лучших представителей, прошедших все этапы конкурсного отбора. Стенд республики представляет собой старинную средневековую башню из тех, что составляли основу ингушской архитектуры в Средние века. На выставке региона представлены экспозиции национальных костюмов, восстановленные дизайнером Зиной Инаркиевой по фотографиям и археологическим находкам. Гостей экспозиции угощают яблоками, выращенными в Ингушетии, и местными напитками. Всех желающих ингушские девушки учат танцевать лезгинку.

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, принявший участие в церемонии открытия фестиваля, написал о ней на своей странице в Instagram:

«Красиво, креативно, мощно, практично и по-молодежному! Спасибо организаторам! Оценка сто баллов, из ста возможных».

Как сообщало ИА REGNUM, Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России уже в третий раз. Его участниками являются почти 20 тысяч представителей из 188 стран мира. Помощь в проведении мероприятия оказывают около пяти тысяч волонтеров.

Основные мероприятия форума молодежи будут проходить в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября. В день открытия в Москве состоялся международный парад-карнавал студенчества. Кроме того, с 14 по 17 октября состоятся региональные встречи гостей фестиваля в 15 субъектах России. Северный Кавказ представляет Дагестан.