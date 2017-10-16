Кирилл Волгин, , 13:47 — REGNUM

По одной из версий, актёр Дмитрий Марьянов мог умереть из-за того, что к нему отказалась приехать «скорая», перегруженная в тот день вызовами. Росздравнадзор пообещал проверить эту информацию. В пресс-службе министерства здравоохранения Московской области уже заявили агентству ТАСС, что вызвавшие «скорую помощь» актеру самостоятельно отменили вызов через несколько минут:

«По результатам служебной проверки установлено, что вызов поступил в 19:03 мск. В 19:07 мск звонившие отменили вызов, сообщив, что привезут Марьянова в больницу самостоятельно».

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Пользователи соцсетей из Москвы, не дожидаясь результатов официальной проверки, уже не удивляются самой ситуации, что «скорая» может не приехать на вызов. В конце концов, кто, как не они на собственном опыте уже убедились в «эффективности» столичного оптимизированного здравоохранения.

Вспомним о нехватке участковых врачей и лекарств. Как ранее заявил корреспонденту ИА REGNUM президент «Лиги пациентов» Александр Саверский, порядка 80% пациентов жалуются на недоступность лечебных препаратов. Почти 40% признались, что не могут себе позволить выписанные врачом лекарства.

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На таком фоне тенденция к росту платных услуг грозит обернуться для большей части москвичей фатальными последствиями. Причём речь идёт не о частном секторе, а именно о государственном, где список платных услуг всё увеличивается. Отчасти за счёт этого растут заработные платы медицинских работников, о чём так бодро спешат отрапортовать столичные власти, деликатно умалчивающие, что всё меньше людей могут позволить себе бесплатную и при этом качественную медицинскую помощь. Впрочем, страдают и сами эскулапы — их численность оптимизаторы постоянно урезают. Как следствие — нехватка участковых терапевтов и непрекращающийся поток жалоб со стороны населения, справедливо возмущённого тем, что к перегруженным специалистам зачастую очень сложно попасть.

Городские власти, разумеется, хотят показать себя в лучшем свете, трубя на каждом углу то об одном, то другом проекте, который якобы должен кардинально улучшить положение нуждающихся в медицинской помощи горожан, а на самом деле только усугубляет и без того унылую ситуацию. Вспомним например о «Московском враче»: 15 тысячную прибавку к зарплате получит тот медик, который пройдёт соответствующий экзамен. Оценка способностей врача проходит в два этапа: сначала устанавливается уровень его теоретической подготовки, а потом — умение работать на разнообразных медицинских тренажёрах. Понятное дело, что официозная реклама преподносит это как нечто невообразимо эффективное, которое мотивирует доктора повышать квалификацию, а значит, и ещё более качественно улучшать состояние его пациентов. Увы, но сие не более чем поверхностная и крикливо-трескучая демагогия.

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«Проект «Московский врач» лишает смысла саму основу врачебной профессии, ранжируя медиков по территориальному признаку и принципу сдачи экзамена, — развеял радужные иллюзии столичных реформаторов Александр Саверский. — Любой врач, вне зависимости от места прописки и проживания, должен по стандарту оказать пациенту помощь. А когда мы начинаем их ранжировать по какому-то другому принципу, возникает логичный вопрос: того врача, который немосковский, у которого рейтинги последние, его мы кому оставим? Много ли он доверия вызовет у людей, которые к нему придут? Сможет ли «московский врач» вылечить пациентов всей России?»

Разумеется, не обходится дело и без дополнительных транспортных расходов. Очень часто диагностическая техника есть не в каждой поликлинике. То же самое касается и узконаправленных специалистов — чтобы попасть к ним, придется изрядно поколесить от одной поликлиники до другой. Добавим сюда ещё и жёсткую регламентацию приёмных часов, а точнее, минут. Даже неспециалист понимает, что за установленный лимит в 10 минут доктор сможет разве что провести поверхностный осмотр.

Как сообщало ИА REGNUM, закрытие ряда больниц увеличило поток пациентов в оставшиеся стационары, что привело к уменьшению времени нахождения в стационаре, падению качества лечения, а кроме того, к значительному увеличению отказов в госпитализации. На оптимизационные усилия мэрии москвичи ответили резким ростом смертности на дому, в том числе и среди трудоспособных граждан.

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Конечно, появилась возможность записаться к врачу через соответствующий интернет-портал, который парадоксальным образом как раз таки исключил возможность легко и просто попасть к нужному специалисту. Теперь вы должны сначала записаться на приём к терапевту, а уже потом, получив соответствующее направление, отправиться к тому доктору, который вам на самом деле нужен. Потеря драгоценных часов и минут (что особенно болезненно ощущают на себе работающие горожане с плотным графиком) московского градоначальника, похоже, не особо заботит. И это даже не говоря о том, что созданная система приводит к фантастически нелепому расходованию человеческих ресурсов: терапевт, который мог потратить время на реальную помощь конкретному пациенту, спускает его на выписывание никому не нужных бумажек.

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«Оптимизация наиболее ёмко себя проявила в Москве, где было сокращено 28 медучреждений, в том числе за год более 10 тыс. коек, — рассказал в свое время журналистам зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Олег Куликов. — Уволено 10 тыс. медработников, из них порядка 6 тыс. — врачи. Это было сделано «подпольно»: не советовались с медицинской общественностью, никто из них не знал о планах чиновников. Началось просто предъявление медицинским работникам уведомлений, что они будут уволены, чтобы начинали искать работу. Закрыто несколько больниц «скорой помощи» в Москве. Фактически дан запрет на госпитализацию по ряду болезней. Больных некуда госпитализировать, нарушены все пути маршрутизации. Людям отказывают, больные умирают дома».

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Само собой, результатом такого бесчеловечного подхода стал рост смертности. Как сообщила ИА REGNUM координатор по вопросам здравоохранения Московского отделения Всероссийского общественного движения «Гражданская инициатива за бесплатное образование и медицину», медицинский психолог Алла Мамонтова, только за первое полугодие 2015 года в Москве рост смертности составил 4,9%! А всего за 2015 год в Москве рост внебольничной (на дому) смертности составил 72%, в том числе среди трудоспособных (!) граждан (252%!!!)!

Трудно себе представить более яркое и красноречивое доказательство губительности проводимой московскими властями политики.

«Попасть к врачу (стоматологу — прим. ИА REGNUM ) можно не раньше, чем через 2 недели; «шаг» приема — по ЕМИАС! — 20 минут!!! — напоминает Мамонтова. — Этого времени хватает — в лучшем случае — чтобы поставить маленькую пломбу, закрыв поверхностную полость. В случае глубокой полости, требующей депульпирования зуба и прохождения каналов, нетрудно догадаться, чем всё закончится для пациента при безнадёжных попытках получить бесплатную стоматологическую помощь, уложившись — по ЕМИАС! — в отведенные 20 минут. Следующий прием — по ЕМИАС же — через 2 недели… И так до тех пор, пока вы не догадаетесь, что московские организаторы здравоохранения пытаются вам таким образом намекнуть, что зубы можно хорошо лечить только в частной клинике или… в платном кабинете «бесплатной» поликлиники».

Всё это «рачительные» власти, конечно же, пытаются замаскировать. Бесконечные фестивали и новации сыплются как из рога изобилия, высасывая из бюджета миллион за миллионом. В условиях, когда люди (как знаменитые, так и рядовые граждане) умирают, так и не дождавшись врача или не сумев найти нужных лекарств, москвичам подсовывают то проект установки зеркал в московском метро, то проект по созданию в городе сети бесплатного Wi-Fi, за которое налогоплательщики, как предполагается, заплатят около 800 млн рублей. Сказать, что это на фоне всего вышеперечисленного выглядит как откровенное издевательство над горожанами, значит не сказать ничего. Москвичам остается лишь приготовиться к новостям о новом росте смертности и приложить максимум усилий, чтобы не стать частью этой безжалостной статистики.