За шалости по телефону 112 детей могут объявить «телефонными террористами»

Курск, , 13:46 — REGNUM До 10% от всех звонков на единый номер вызова экстренных служб «112» в Курской области являются детской шалостью, из-за которой дети могут быть поставлены на учет в инспекцию по делам несовершеннолетних (ПДН) как «телефонные террористы», сообщила 15 октября пресс-служба ГУ МЧС России по Курской области.

По данным ведомства, с начала октября 2017 года операторы на телефоне «112» приняли более 32 тыс. звонков. Из них порядка 8,5 тыс., а это более четверти всех звонков, относятся к категории «ложных», и более 1300 — к категории «детская шалость». В ведомстве отмечают, что доверие к службе постепенно растет, но одновременно вызывают большое беспокойство ложные обращения от детей.

«Как правило, число звонков категории «детская шалость» увеличивается в период выходных дней и школьных каникул. Родителям необходимо помнить о том, что за «телефонный терроризм» их несовершеннолетние дети будут поставлены на учет в инспекцию по делам несовершеннолетних», — говорится в сообщении.

Во избежание неприятностей курские специалисты МЧС рекомендуют родителям регулярно проводить разъяснительную работу с детьми о недопустимости подобных действий.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Курске 90 семей могут остаться без жилья из-за «бессилия» чиновников. «Курский завод крупнопанельного домостроения им. А. Ф. Дериглазова» потребовал через суд вернуть 90 квартир, предоставленных для расселения жителей аварийного дома. Причиной иска стал тот факт, что администрация до сих пор не заплатила за переданные в муниципальную собственность квартиры. Курские активисты ОНФ настаивают на том, чтобы жители получили возможность влиять на итоговое решение суда.

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