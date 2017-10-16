Таяние льдов в Арктике привело к холодному лету в европейской России

Москва, , 13:41 — REGNUM Холодное и дождливое лето в европейской части России связано с таянием льдов в Северном Ледовитом океане, утверждают ученые лаборатории гидрометеорологии Арктики Гидрометцентра России совместно с зарубежными исследователями в журнале Environmental Research Letters.

«Если достаточно большая область Арктики оказывается не покрытой льдом, возможны вторжения холодного и влажного воздуха на европейскую территорию России. В последнее время такая ситуация наблюдается все чаще и чаще и становится причиной погодных аномалий, таких как нетипично холодное лето 2017 года», — сказал заведующей лабораторией гидрометеорологии Арктики Владимир Иванов.

В наши дни процесс таяния льдов Арктики значительно ускорился. За последние десять лет площадь арктических льдов (по оценке на конец лета) сократилась на 40%. Таяние льдов, с одной стороны, приводит к серьезным экологическим последствиям, например, вымиранию редких видов животных, с другой стороны, появляются возможности для добычи полезных ископаемых, а также улучшаются условия для навигации и рыболовства.

Ученые объясняют сокращение арктических льдов совокупностью взаимосвязанных процессов. Океанические течения из Арктики приносят теплые воды в Баренцево море и Арктический бассейн, что приводит к интенсивному таянию льдов. Освобожденные ото льда воды поглощают солнечное тепло и прогреваются, отдавая в атмосферу излишки тепла и влаги. Сильные ветры перераспределяют излишки тепла почти по всей Арктике, что приводит к изменению энергетического баланса между океаном и атмосферой. Это приводит к возрастанию нисходящего длинноволнового излучения (НДИ), испускаемое водяным паром и облаками в направлении земной поверхности. Возрастание теплового излучения приводит к таянию льдов.

Как сообщал корреспондент ИА REGNUM, 19 июля 2017 года вольеры Краснодарского края жаловались на холодное лето, которые приносили им убытки. По данным гендиректора туроператора «Дельфин» Сергея Ромашкина, падение спроса на туры Черноморского побережья составили 10-20% в начале лета.

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