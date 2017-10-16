В ходе «санитарной пятницы» в Курске собрали более 300 кубометров мусора

Курск, , 13:38 — REGNUM В ходе «санитарной пятницы» с улиц Курска было вывезено 314 кубометров мусора, сообщает 16 октября пресс-служба городской администрации.

«13 октября в Курске прошла санитарная пятница. Общими усилиями собрано и вывезено на полигон 314 кубометров мусора», — сообщили в мэрии.

Отмечается, что в уборке территории от мусора приняли участие работники структурных подразделений администрации города и округов, а также работники коммунальных служб, предприятий, управляющих организаций и коллективы учебных заведений.

«В общественных работах было задействовано около 9,5 тыс. человек, 40 единиц техники», — добавили в пресс-службе.

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