Молодёжный фестиваль в УрФУ: Хоровод дружбы и студенческая «ромашка»

Екатеринбург, , 13:00 — REGNUM В Екатеринбурге Уральский федеральный университет (УрФУ) принимает участников Всемирного фестиваля молодежи и студентов. В течение дня на площадках вуза в здании по улице Мира, 19 проводились лекции и мастер-классы, а завершились мероприятия праздничным флеш-мобом, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Во время мероприятий в УрФУ специалисты вуза совместно с иностранными коллегами обсуждали со студентами развитие мировой экономики, модели развития бизнеса, а также поработали над лидерскими качествами.

Самым масштабной акцией стал «Хоровод дружбы», в котором приняли участие порядка 3,5 тыс. студентов, в том числе около 200 иностранных гостей. Молодые люди выстроились на площади перед зданием вуза в форме ромашки, которая является символом фестиваля.

Хоровод дружбы станет самым масштабным мероприятием третьего дня пребывания делегации участников XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Екатеринбурге. Помимо 200 иностранных гостей, в хоровод выстроятся несколько тысяч студентов — в общей сложности около трех с половиной тысяч человек.

Напомним, что первые дни XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который проходит в Сочи, порядка двух тысяч иностранцев проводят в регионах России. Екатеринбург стал одним из 15 городов, которые в рамках мероприятия принимают на своей территории иностранную делегацию. Всего участниками фестиваля стали более 20 000 молодых людей из 150 стран мира. По итогам региональных мероприятий студенты и гости России отправились на фестиваль в Сочи, где представили свои регионы. От Свердловской области в столицу фестиваля уехали 175 делегатов и 90 волонтёров.

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