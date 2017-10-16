СМИ узнали предполагаемое место прощания с актером Марьяновым

Москва, , 12:49 — REGNUM Прощание с актером Дмитрием Марьяновым, который скончался 15 октября в Подмосковье, состоится в Доме кино или в Доме актера в Москве. Об этом сообщила «Федеральному агентству новостей» официальный представитель актера.

«Точное место и время прощания и похорон будет определено во второй половине дня в понедельник (16 октября)», — передает вещатель.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 октября 2017 г. в Подмосковье на 48 году жизни скончался Дмитрий Марьянов. По предварительным данным, причиной смерти артиста стал оторвавшийся тромб.

Трагедия произошла в Лобне.

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