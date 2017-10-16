Умельцы из Софрино. «Я живу в России»

п.г.т. Софрино, Московская область, , 15:00 — REGNUM «Каждая наша икона — это восхождение к первоисточнику красоты. Более восьми веков вырабатывалась художественная форма нашей иконы, и мы продолжаем постигать и созерцать сокровенную истину сердцем и творчески воплощать ее в образах. В нашей иконописи очень важно внутреннее духовное видение».

Организатор форума «Диалог культур» и режиссер Ашот Джазоян и ИА REGNUM приглашают к участию в конкурсе российских и иностранных профессиональных и гражданских журналистов, живущих в России. Работы должны нести в себе сопереживание и соответствовать единой теме «Я живу в России».

Работы или вопросы можно присылать на почту: lifeinrussia.project@gmail.com. Все отобранные работы будут опубликованы. Участники с лучшими работами будут приглашены за счет Оргкомитета на Международный медиафорум молодых журналистов «Диалог культур».

Условия конкурса на сайте mediacongress.ru