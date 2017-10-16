Сильный ливень в Сочи нарушил движение транспорта

Сочи, Краснодарский край, , 12:33 — REGNUM Сочи снова заливает. Обильные осадки, обрушившиеся на олимпийскую столицу в ночь с 15 на 16 октября, внесли коррективы в движение транспорта, передаёт ИА REGNUM.

В течение ночи на Адлерский район выпало четверть месячной нормы осадков. Так, по данным мэрии города, из-за обилия дождевой воды переполнился резервуар-отстойник в районе улицы Авиационной, принадлежащий ФКУ Упрдор «Черноморье». Подтопленной оказалась улица Авиационная. Это спровоцировало сбой в движении автомобильного транспорта.

По данным Упрдор «Черноморье», подтопило 70 м дороги на первом километре участка Адлер — Веселое на трассе А-147 Джубга — Сочи. Пока коммунальщики откачивают воду, автомобильный транспорт перенаправили на совмещенную дорогу и трассу А-149 Адлер — Красная Поляна, а также на улицу Каспийскую, сообщает интернет-портал «Кубань 24». Всего на ликвидацию последствий ливня направлены шесть насосных систем суммарной мощностью 8 куб. м воды в минуту и четыре пожарных расчета.

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Новороссийск оказался во власти стихии, в Сочи — землетрясение

Добавим, что, по данным регионального МЧС, вероятность сильного дождя в Краснодарском крае сохранится до конца дня 16 октября. Также предупреждают спасатели о возможном подъёме уровня воды в реках, активизации экзогенных процессов.

Жителям и гостям курорта спасатели советуют воздерживаться от выходов в горы и в поймы рек в этот период.

А вот в горах Сочи, по данным синоптиков, выпал снег. Белым покровом, толщина которого достигает местами 15 см, покрылись вершины вокруг поселка Красная Поляна.

Как сообщало ИА REGNUM, две недели назад во власти стихии оказался Новороссийск. Здесь сильный ветер опрокинул несколько остановочных комплексов, повалил десятки деревьев. Частично от непогоды пострадала инфраструктура пляжей, а на строящемся спортивном комплексе в Алексино сорвало кровлю, на ряде строек частично было разрушено ограждение.

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