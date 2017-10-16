Дворкович сообщил, когда решится судьба «ВИМ-Авиа»

Москва, , 12:30 — REGNUM Решение о судьбе авиакомпании «ВИМ-Авиа», объявившей в конце сентября 2017 года о накопившейся задолженности, будет принято после 22 октября. Об этом, как передает РИА «Новости», сообщил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

«Мы еще самолеты используем для перевозки на фестиваль и с фестиваля, — сказал Дворкович. — Поэтому пока нам нужно этот процесс завершить, где-то до 22 числа, а дальше будем уже (решать)».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, прекращение чартерных рейсов «ВИМ-Авиа» было анонсировано в конце сентября 2017 года. Представители авиакомпании заявили о кризисной ситуации и невозможности погасить долги перед аэропортами. Клиенты «ВИМ-Авиа», число которых составило десятки тысяч, неожиданно оказались без авиаперевозчика.

В отношении руководства компании было возбуждено уголовное дело.

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