Новая версия «Простоквашино» — а что еще готовит «Союзмультфильм»?

Канны, Франция, , 04:31 — REGNUM C 14 по 15 октября 2017 года в Каннах прошел посвященный контенту для детей и юношества рынок-спутник MIPJunior. Одним из участников рынка стала студия «Союзмультфильм». Каковы планы нового руководства студии в лице председателя правления Юлианы Слащевой и директора Бориса Машковцева, пишет автор ИА REGNUM Алена Сычева.

«У нас написана масштабная стратегия развития, в которой отражено восемь направлений: продюсирование проектов, производство проектов, переезд в новое здание, создание технической базы (технопарка), научная деятельность, медиацентр, учебное направление и коммерциализация. По всем этим пунктам работа запущена. Некоторые, например переезд, — уже прошли точку невозврата и все равно произойдут в ближайшее время, другие пока находятся в разработке», — сообщает Машковцев.

Намерение нового руководства сводится к возрождению «Союзмультфильма» как индустриальной студии, что, в свою очередь, требует налаживания конвейерной системы производства сериалов. Производство налаживается уже сейчас, запущено несколько проектов, еще несколько стартует в ближайшем будущем. В скорых планах также новая версия «Простоквашино», а в следующем году — «Попугая Кеши». Всего для получения государственных субсидий в этом году утверждены одиннадцать детских проектов и шесть авторских фильмов «Союзмультфильма».

О задачах и проблемах студии как производителя мультсериалов читайте в статье: Новое руководство «Союзмультфильма»: начинать с нуля — это хорошо!

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