В Ярославской области открылся просветительский центр «Адмирал Ушаков»

Ярославль, , 12:24 — REGNUM В Рыбинске Ярославской области открылся Международный просветительский центр «Адмирал Ушаков» и галерея православного искусства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил основатель центра Андрей Родин.

Главной задачей центра является популяризация Фёдора Ушакова в России и мире. В первый день работы галереи в ней выставлены экспонаты из частной коллекции православной тематике, в том числе посвященные святым и героям Ярославской земли.

На открытии просветительского центра присутствовал двоюродный внук адмирала в седьмом поколении, генерал-майор медицинской службы Игорь Ушаков, который подарил рыбинцам свою книгу «Святой адмирал Федор Ушаков о здоровье человека».

«Потомок адмирала был очень удивлен масштабами центра. В России такого просто нет. Мы планируем начать более подробно изучать период Средиземноморского похода. Жизнь адмирала Ушаков имеет много пластов и все они непаханое поле для изучения», — сказал корреспонденту ИА REGNUM основатель центра Андрей Родин.