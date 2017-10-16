В Ярославле участников фестиваля молодежи и студентов ждут званые обеды

Ярославль, , 12:21 — REGNUM Ярославль стал одним из 15 городов России, где проходит XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов-2017. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

14 октября в Ярославле состоялось открытие региональной программы Всемирного фестиваля молодежи и студентов. В наш город приехали 45 иностранных гостей из более чем 30 стран мира. В первый день программы гостей встречали караваем и народными песнями, а затем для них прошел концерт, который подготовили студенты ярославских вузов. Региональная программа фестиваля под названием «Культура мира. История и традиции» будет проходить в нашем городе до 17 октября. Иностранные гости познакомятся с Ярославлем, посетят историко-культурный комплекс «Вятское», примут участие в межнациональном творческом вечере, а также попробуют сыграть в национальные народные игры. Также их ждут дискуссионные площадки, знакомство с национальной кухней и семейными традициями.

«Сегодня после Вятского гости посетят семь дискуссионных площадок — в зависимости от своих интересов. Кто-то пойдет на экскурсию в театр имени Волкова, а кто-то посетит мастер-класс по русскому народному танцу или поедет в фитнес-центр Заволжского района. Кроме того, для участников фестиваля мы приготовили сюрприз — они отправятся в 26 ярославских семей и станут гостями званых обедов», — рассказала заместитель директора Дворца молодежи Ольга Разумова.

После Ярославля иностранные гости отправятся на всемирный фестиваль в Сочи. Там на одной площадке соберутся молодые лидеры из разных сфер: представители молодежных общественных организаций, журналисты, спортсмены, инженеры и IT-специалисты, молодые предприниматели, лидеры студенческого самоуправления, ученые и преподаватели вузов, а также соотечественники и иностранцы, изучающие русский язык и интересующиеся российской культурой.