Госдуме советуют расширить упрощённую систему обжалования штрафов

Москва, , 12:08 — REGNUM Дистанционное обжалование штрафов ГИБДД поможет избавить водителей от ошибок работы сегодняшней системы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 октября заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР).

«Законопроект актуален. И очень жаль, что наши идеи, которые ЛДПР пыталась реализовать в виде внесённых проектов законов не поддерживались в том числе и депутатом Лысаковым (который стал инициатором обсуждаемой ныне идеи о дистанционном обжаловании штрафов)», — заявил Нилов.

«Мы поддержим любые здравые инициативы, направленные на то, чтобы избавить наших водителей от ошибок работы сегодняшней системы — и так в условиях жёстких репрессивных принимаемых мер, против которых ЛДПР регулярно выступает», — подчеркнул он.

Депутаты фракции неоднократно обращали внимание на то, что водители получают множество незаконно выписанных штрафов за якобы зафиксированные нарушения ПДД камерами фото‑ и видеофиксации: либо номера путают, либо штрафуют, когда не должны штрафовать — например, когда штрафуют владельца транспортного средства за то, что он менял колесо стоявшему на обочине автомобилю.

«В таком случае действительно для обжалования нужно писать заявление в адрес начальника соответствующего подразделения. Это можно сделать и в электронной форме, но это чехарда и путаница», — указал Нилов.

При этом депутат подчеркнул, что упрощённую систему обжалования штрафов не следует ограничивать одной лишь регистрацией нарушений ГИБДД.

«Что делать с выявленными прокуратурой фактически незаконно выписанными штрафами на 2 млрд рублей водителям Москвы? Это делала не ГИБДД, это делал департамент транспорта. Здесь что делать? Или когда сбой системы оплаты парковки, когда водителей штрафуют, но система не работала, а люди выписали уже штраф и им пришлось идти обжаловать, тратить время, силы, стоять в огромных очередях», — пояснил Нилов.

«Здесь нужно (затронуть) тоже не только штрафы за нарушение правил дорожного движения, но и штрафы регионального уровня, когда очевидно злоупотребляет департамент транспорта Москвы и, как говорится, с больной головы перекладывают на здоровую… Когда незаконно выписывают штраф и об этом непосредственно указано в прокурорских проверках, дают предписания об устранении, но, как говорится, а воз и ныне там — продолжается издевательство над водителем», — подчеркнул парламентарий.

Напомним, в Госдуме собираются разработать проект закона, который позволит водителям дистанционно отменять неправильно выписанный штраф с видеокамер. Автором инициативы является первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков («Единая Россия»). По его словам, основанием для автоматической отмены штрафа станут технические ошибки в постановлении.

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