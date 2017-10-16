Посольство РФ в Ирландии закрыли из-за урагана «Офелия»

Дублин, , 12:06 — REGNUM В Ирландии из-за урагана «Офелия» закрыли посольство Российской Федерации. Об этом сообщается в понедельник, 16 октября, на странице дипмиссии в соцсети Facebook.

«Посольство сегодня (16 октября) будет закрыто в связи с плохими погодными условиями на всей территории Ирландии, вызванными ураганом Офелия», — отмечается в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 октября в Ирландии был объявлен наивысший статус опасности из-за приближающегося урагана «Офелия». Местные специалисты предупреждали о штормовом ветре до 80 км/ч, порывы которого могут достигать 130 км/ч.

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