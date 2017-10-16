Спорт на погосте, дефицит крови, скандал с конфискатом: неделя в Прикамье

Пермь, , 12:08 — REGNUM В Пермском крае СМИ активно сообщали о потерявшемся конфискате, который был сдан на хранение управлению; приговоре по громкому коррупционному делу; переезде переселенцев из аварийной зоны в новое жильё. Кроме того, резонанс вызвала информация о том, что спортсмены из-за недостатка хороших трасс вынуждены тренироваться на территории кладбищ. Об этих и других событиях в обзоре ИА REGNUM.

Потеря конфиската на 2,7 млн рублей

В отношении должностных лиц территориального управления Росимущества в Пермском крае возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Халатность». В настоящее время следственные органы устанавливают круг лиц, подлежащих привлечению к ответственности.

По данным прокуратуры, в 2016 году ведомство заключило госконтракт с ООО «Уралтрансэкспедиция» на хранение конфискованного гражданского и служебного оружия, а также боеприпасов. На хранение передавалось и иное имущество — автомашины, инструменты и бытовая техника. Однако в конце 2016 года выяснилось, что большая часть конфиската утеряна. Предварительная оценка причиненного государству ущерба составила более 2,7 млн рублей.

Угроза взрыва

Соцсети бурлили по поводу поведения пермского пенсионера, который угрожал взорвать своих соседей. Вечером 12 октября в Кировском районе Перми из-за террористической угрозы пришлось эвакуировать жильцов высотного дома улице Липатова.

По словам одного из жильцов, 69-летний мужчина подозревал соседей в том, что они хотели отравить его газом. Дебошир облил горючей смесью двери «отравителей» и начал угрожать взорвать их. Позже пенсионер устроил в своей квартире пожар. Сейчас выяснением обстоятельств происшествий занимаются правоохранительные органы.

Недосягаемый пожар

В Перми пожарные не смогли оперативно приступить к тушению огня из-за переполненного автомобилями двора. В результате на пожаре погиб один человек. По этому поводу в краевом управлении МЧС прошёл, что называется, разбор полетов, сообщает ТК «РифейПермь».

В ведомстве отметили, что помимо затруднённого проезда к зданию, оперативно потушить возгорание помешала и неработающая система пожаротушения. Ответственность за пожарную систему в доме несёт управляющая компания «Домком». В течение двух лет она уже не раз получала предписания от госпожнадзора.

Но в УК сообщили, что устранить нарушение не могли, поскольку деньги на ремонт системы не выделялись властями. Управляющая компания обратилась к жителям с предложением выполнить работы за их счёт, однако решения до сих пор не принято.

Что касается брошенных автомобилей во дворе дома по Юрша, 64, представители районной администрации отметили, что у этого дома такой проблемы раньше не было. Вместе с тем чиновники признали нехватку парковочных мест застарелой, но по-прежнему острой проблемой.

За срыв сроков — 10 млн рублей

За срыв сроков строительных работ на 10 млн рублей оштрафован подрядчик нового зоопарка Перми. Несмотря на все прилагаемые усилия, отставание от графика остаётся прежним, сообщает «Business Class». К 12 октября компания должна была закончить строительство наружных сетей. В первый раз санкции к «РЖДстрой» применили в апреле, тогда управление капстроительства оштрафовало подрядчика на 10 млн руб.

Новый зоопарк в Перми возводится на участке площадью свыше 25 га. Аукцион выиграла компания «РЖДстрой», стоимость контракта составила 1,833 млрд рублей. Строительство первой очереди должно завершиться в марте 2018 года, однако на сегодня отставание от графика составляет уже порядка 130 дней.

Спорт — на погосте

Жители Прикамья, занимающиеся лыжными видами спорта, вынуждены тренироваться на территории кладбища. Спокойных и малолюдных мест с хорошим асфальтовым покрытием в городе просто нет, сообщает ТК «РифейПермь».

В межсезонье выбор у них небольшой: тренироваться либо на Северном кладбище, либо на территории строящегося крематория.

По словам участника параолимпиады в Сочи Андрея Романова, лыже-роллерные трассы в Перми пришли в негодность. Для безопасных тренировок необходим, в первую очередь, хороший асфальт и безлюдное место.

Процесс тренировок прекращать нельзя, поэтому спортсмены вынуждены готовиться к соревнованиям либо на оживлённых автотрассах с риском попасть под колёса машин, либо на Северное кладбище. Есть ещё один вариант — территория, предназначенная для строительства городского крематория.

Смертельный взрыв

В селе Плишкари Еловского района 10 октября прогремел взрыв газа в жилом доме. В результате одноэтажный трехквартирный кирпичный дом был частично разрушен. Ударной волной разрушена центральная часть наружной стены и часть кровли.

Травмы различной степени тяжести получили три человека. Под завалами обнаружили тела двух человек. По факту гибели мужчины и женщины следственные органы возбудили уголовное дело.

Контрафактные БАДы

В Перми вынесен приговор участникам организованной группы, которые признаны виновными в незаконном использовании товарного знака при изготовлении БАДов. По данным прокуратуры, с марта 2014 года по июнь 2015 года злоумышленники незаконно изготавливали и реализовывали биологически активную добавку «Олексин», используя чужой товарный знак. Производство контрафактных БАДов было налажено на площадях пермской научно-производственной компании «Апифитогрупп». При этом, необходимого разрешения от правообладателя — НПО «Микроген» Минздрава России — не было получено. Ущерб от преступной деятельности составил 21,5 млн рублей.

Два фигуранта осуждены на три года лишения свободы условно со штрафом в размере 150 тысяч рублей. Кроме того, НПО «Микроген» вправе в порядке гражданского судопроизводства потребовать возмещения материального ущерба.

Дефицит крови

Краевая станция переливания крови нуждается в пополнении запасов. Дефицит крови возник из-за сезонного обострения желудочно-кишечных заболеваний, которые вызывают кровотечения, сообщает «Эхо Москвы в Перми». Больше всего необходима донорская кровь первой и второй положительной, второй, третьей и четвёртой отрицательных групп.

Как пояснили в учреждении, количество доноров не уменьшилось, но увеличились потребности больниц, в числе которых — онкологический диспансер, 9 и 13 медсанчасти и другие медучреждения. В учреждениях ждут доноров. После сдачи крови донору выдается компенсация питания — 621 рубль, а также справка, которая даёт возможность получить на работе два дня отдыха.

Переселение из аварийной зоны

В Березниках 13 октября состоялась торжественная церемония сдачи домов первой очереди жилого комплекса «Любимов», куда из зоны техногенной аварии до конца 2017 года будут переселены около 1 тысячи семей.

Напомним, в этом году правительство России направило почти 2 млрд рублей на переселение березниковцев. Подрядчики начали возведение второй очереди ЖК «Любимов», на месте строительства третьей очереди микрорайона ведутся геодезические работы. Предполагается, что к 2019 году будут построены 4000 новых квартир, куда переедут более 10 тыс. человек.

Приговор экс-директору МФЦ

Суд Ленинского района Перми вынес приговор по громкому коррупционному делу. Экс-димректору МФЦ признан виновным в мошенничестве и растрате денежных средств в особо крупных размерах и приговорён к трём годам лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии общего режима, а также штрафу в размере 300 тыс. руб.

По версии следствия, помимо бывшего главы многофункционального центра в преступную группу входили министр информационного развития и связи Пермского края, заместитель главы краевого МФЦ и бизнесмен. Ущерб составил 31 млн рублей, выделенных из федерального бюджета на развитие и ремонт сети многофункциональных центров. Деньги были похищены путём завышения стоимости работ и материалов на ремонт шести помещений МФЦ в Перми и других городах края.