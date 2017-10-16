ФАС предложила снизить цены на контрацептивы

Москва, , 12:08 — REGNUM Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ подготовила предложения по снижению цен на барьерные контрацептивы, сообщает 16 октября пресс-служба ведомства.

В частности, с целью расширения ассортимента презервативов в аптеках и торговых сетях, а также для снижения цен и увеличения их доступности, ФАС предлагает предусмотреть возможность ускоренной регистрации презервативов, а также установить максимальную плату за проведение экспертиз при их госрегистрации.

Кроме того, в ведомстве рекомендуют аптекам, в первую очередь, предлагать покупателям более дешевые презервативы и информировать их о наличии дешевых аналогов приобретаемых ими средств защиты. Также ФАС предлагает рассмотреть возможность размещения вендинговых аппаратов с более дешевыми контрацептивами.

Помимо этого, Антимонопольное ведомство предложило разработать комплекс мероприятий, направленный на пропаганду использования презервативов в качестве наиболее эффективного средства профилактики инфекций, передающихся половым путем. Речь идет о социальной рекламе, включении обязательных разделов в программе среднего и высшего образования, а также рекламе на телевидение и в кино.

Меры, предложенные ФАС России, направлены на снижение административных и экономических барьеров входа на соответствующий товарный рынок, что должно привести к снижению стоимости барьерных контрацептивов за счет развития конкуренция в этом сегменте», — подчеркнул начальник Управления контроля социальной сферы и торговли ФАС РФ Тимофей Нижегородцев.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, большинство жителей России (76,5%) уверены, что достаточно знают о современных методах контрацепции.

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