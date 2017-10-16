Интернет-омбудсмен: Telegram должен исполнять законы РФ

Москва, , 11:51 — REGNUM Мессенджер Telegram могут блокировать в РФ за отказ предоставить ФСБ информацию для декодирования сообщений. Об этом сообщил интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в разговоре с RT.

«После того как Telegram зарегистрировался в качестве «организатора исполнения информации», он должен исполнять законы РФ, — говорит Мариничев. — И, отвечая по закону, Telegram должен быть заблокирован».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Мещанский районный суд Москвы оштрафовал мессенджер Telegram на 800 тыс. рублей за отказ исполнить запрос ФСБ РФ о предоставлении ключей для декодирования сообщений пользователей.

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