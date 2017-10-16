Скидка в 26,6 раз: как чиновники в Чувашии раздают земли

Чебоксары, , 11:51 — REGNUM В Чувашии чиновников — как бывших, так и действующих — продолжают уличать в земельных аферах. Чаще всего суть земельных мошенничеств сводится к передаче или продаже земельных участков по явно заниженной рыночной стоимости. И разница здесь нередко многократная. Но антирекорд, пожалуй, установил бывший глава администрации Бичуринского сельского поселения Марпосадского района, который, по данным следствия, отдал земли в 26,6 раз ниже их рыночной цены, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дело бывшего муниципального чиновника в октябре передано в суд. Его обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.286 УК РФ («Превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления»).

«По версии следствия, в октябре 2016 года обвиняемый без обязательного проведения торгов незаконно передал в аренду коммерческой организации три земельных участка общей площадью свыше 1,5 млн кв. метров, а в январе 2017 года незаконно заключил договор купли-продажи участков, чья рыночная стоимость составляла около 20 млн рублей, по заведомо заниженной цене в размере около 750 тысяч рублей», — сообщил старший помощник руководителя регионального СУСК Олег Дмитриев.

По его словам, следствие оценило нанесённый поселению бюджета ущерб в 19,2 млн рублей. Обвиняемый добровольно возместил ущерб, земельные участки возвращены в муниципальную собственность. В администрацию Мариинско-Посадского района внесено представление о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступления.

«Обвиняемый вину полностью признал, в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — сказал Олег Дмитриев.

Уголовные дела о земельных аферах сотрясают Чебоксарский район республики — самый крупный сельский муниципалитет. Здесь перечня земельных мошенничеств выделяется дело бывшего главы Кшаушского сельского поселения, которого обвиняли в махинации с десяти земельными участками. По версии следствия, в 2008—2010 годах обвиняемый изготавливал заведомо подложные архивные выписки из постановлений главы Кшаушской сельской администрации о выделении его знакомым десяти земельных участков и закреплении в их собственность для ведения личного подсобного хозяйства. На основе документов было зарегистрировано право собственности на участки. Нанесённый администрации Чебоксарского района ущерб оценили в 3 млн рублей. Отметим, бывший чиновник в 2015 и 2017 годах трижды привлекался к уголовной ответственности за махинации с земельными участками, находящимися в муниципальной собственности администрации Чебоксарского района.

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Напомним, в мае 2016 года уголовное дело возбуждено в отношении бывшего главы Вурман-Сюктерского сельского поселения Чебоксарского района. По версии следствия, в сентябре 2010 года подозреваемый изготовил подложную выписку из официального документа, якобы вынесенного в 1999 году, о выделении земельного участка площадью 0,15 гектара в собственность своему односельчанину. Бывшего муниципального чиновника подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.

В 2015—2016 годах региональным СУСК по фактам аналогичных преступлений были возбуждены уголовные дела в отношении бывших глав администраций четырёх сельских поселений Чебоксарского района (Лапсарского, Сарабакасинского, Кшаушского и Большекатрасьского), при этом один из них в разное время возглавлял два поселения. По данным следствия, в результате их противоправной деятельности в 2008—2013 годах другим лицам было незаконно передано 18 земельных участков, часть которых в настоящее время возвращена в муниципальную собственность.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Чувашии правоохранительные органы усилят работу по противодействию коррупции. Одна из таких задач была озвучена на расширенной коллегии следственного управления СКР по Чувашии, которая прошла с участием руководителей правоохранительных структур.

«Как неудовлетворительные можно оценить результаты нашей деятельности по противодействию коррупции. Так, со 183 до 69, то есть в 2,7 раза, уменьшилось количество возбужденных уголовных дел о коррупционных преступлениях. Также почти в 4 раза меньше уголовных дел направлено в суд. Понятно, что не всё в данном направлении деятельности зависит от нас, в основном мы работаем на материалах, поступающих из органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, а также из контрольно-надзорных органов. В то же время имеются возможности выявления и раскрытия преступлений коррупционной направленности следственным путем. Для этого необходимо в процессе рассмотрения сообщений и расследования уголовных дел тщательнейшим образом проверять обстоятельства совершения преступных деяний, цепляться за каждую ниточку, которая может привести к выявлению новых эпизодов преступной деятельности», — поставил задачу глава чувашского СУСК Александр Мигушов.