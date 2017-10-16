Туризм в Якутии: Всё на энтузиазме, от государства ждать нечего

Якутск, , 13:31 — REGNUM Ждать рывка в развитии внутреннего туризма Якутии не стоит без инвестиций и господдержки, и потому пока ситуация в этой сфере в республике остаётся стабильной: турпоток не меняется, ощутимо больше гостей в республику приезжать не стало. Своё мнение о том, что нужно делать для развития туристической отрасли в республике, как обстоят дела здесь сегодня, стоит ли что-то менять, корреспонденту ИА REGNUM высказал омбудсмен по туризму при общественной палате республики Андрей Хорошев.

В Якутии с внутренним туризмом особая ситуация — природа дарит возможности, но по факту туры в республику не пользуются массовой популярностью. Данные о том, сколько гостей посетили республику за прошедшие месяцы 2017 года, в министерстве инвестиционного развития и предпринимательства региона, курирующем отрасль, предоставить не смогли. В 2016 году, по официальным сведениям, республику посетили более 200 тыс. российских и иностранных граждан, но, анализируя эти данные, работающие в отрасли люди говорили о том, что от силы 15 тысяч из них — туристы, а остальные приезжие — командированные.

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Андрей Хорошев уверен, что Якутия — не тот регион, где стоит гнаться за количеством: туризм здесь эксклюзивный и для меньшинства, а туры из-за цены авиабилетов и проблем с инфраструктурой — дорогие.

«Безусловно, сейчас во всех регионах модно говорить, что будущее региона за туризмом. Но вопрос в том, что для этого делают, и, самое главное, какие для этого есть реальные перспективы. Когда мы говорим о массовом туризме, мы должны понимать, что есть усреднённое понимание того, где люди хотят отдыхать. Люди стремятся отдыхать там, где тепло, нет мух и комаров, там, где море. Всегда основная масса людей туда ехали, и будут ехать. За приключениями, за какими-то красотами всегда будет ехать меньшинство. Для этого меньшинства надо создавать условия, конечно. Но надо отдавать себе отчёт, что это меньшинство и будет меньшинством. Поэтому здесь работа всегда на эксклюзив», — уверен омбудсмен по туризму республики.

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Он считает, что только те люди, которые это осознали, сегодня успешно работают в сфере въездного туризма республики. Они не стремятся к тому, чтобы к ним приезжало не 20, а 150 человек, они их просто не разместят. «Поэтому такие локальные турпредложения вполне реальны, они работают, и, мне кажется, тут не нужно пытаться прыгнуть выше головы», — подчеркнул Андрей Хорошев. По его мнению, таких предложений было бы, возможно, больше, если бы люди в регионе были активнее, иначе работало курирующее въездной туризм ведомство, и у отрасли были бы господдержка и инвестиции.

«Сегодня без инвестиций в развитие туризма ждать какого-то рывка бессмысленно, потому что это невозможно. У нас очень много энтузиастов здесь — людей, которые не смотря ни на что, туризм развивают. У них есть свои работающие туры, свои бренды, самый яркий из которых «Полюс холода». Люди хорошо работают, но как можно привезти туда миллион людей, если там одна маленькая гостиница? Вот сразу ответ на многие вопросы. Если задаться целью работать над массовостью, но в условиях, в которых мы сейчас существуем, можно прекрасно работать в туризме, не ориентируясь на поток людей, а точно, используя интернет, есть люди, которые работают и практически не просят помощи у государства, нашли свою нишу. Вот есть у него какое-то место красивое, он придумал под него мифологию. У него транспортная схема работает там, он находит людей по интернету — одного-пять человек, которые к нему приезжают. У него идёт поток, который абсолютно достаточен. Потому что это люди достатка среднего и выше среднего», — привёл пример Андрей Хорошев.

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Эксперт констатирует, что на отсутствие рывка в развитии туризма республики также влияет отдалённость региона и транспортные сложности: «Существует всегда компромисс между тем, что красиво, и сколько на это я потрачу денег. К сожалению, этот компромисс решается не в пользу Якутии. Потому что билеты дорогие. Не настолько уж кластерное решение здесь идеально. Поэтому на мой взгляд в Якутии говорить о массовом туризме вообще не нужно. Это должен быть эксклюзивный туризм, как он сейчас, собственно говоря, и работает. Это экстремалы, охотники. Причём богатые, рыболовы, которые могут себе позволить прилететь в Якутск, а потом улететь на вертолёте ещё куда-то дальше. Потому что чудес не бывает. Если на тур ты должен потратить 100 тыс. рублей, то ты на него столько и потратишь, иначе езжай в другое место».

И пока господдержка не способна изменить ситуацию с количеством привлекаемых в регион туристов. «А что сейчас ждать от государства? Я нахожусь в координационном совете по туризму, слежу за выделением этих грантов. Ты получаешь 200 тыс. рублей, это ничего, 2 лодки купить, зато потом замучаешься отчитываться. Так что у нас всё исключительно на энтузиазме, на каких-то своих связях. Хорошо, что у нас люди более человечны, чем в центральных регионах, люди ещё могут помогать друг другу бескорыстно, когда это нужно. Вот это работает, потому что вериги государственной помощи чаще оборачиваются мыслями о том, что «лучше бы я не связывался», — говорит омбудсмен по туризму республики.

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Помимо отдалённости региона, нехватки господдержки и инвестиций и ментальности людей, в основном предпочитающих для отдыха тёплые края, Андрей Хорошев называет ещё две взаимосвязанные проблемы в отрасли — отсутствие конкуренции и человеческий фактор. Это одновременно звенья одной цепи, и следствие удалённости региона. В сравнении с перенаселёнными местами, Якутия, конечно, проигрывает, даже имея преимущество в виде удивительных, уникально красивых мест. Ситуацию он иллюстрирует примером Санкт-Петербурга, где уже нужны новые инфраструктурные подвижки и поиск каких-то объектов, потому что всё уже давно найдено, и наиболее весом лишь момент подачи туристического продукта, который играет первоочередную роль.

«Развивать туризм там получится разве что какой-то креативной идеей, но всё равно это делать можно, — объясняет Андрей Хорошев. — Более того, когда много конкурентов, посыл для развития активнее, хочется больше делать. А когда вокруг тебя красоты, но никто особенно ничего не делает — невольно внутри рождается червячок, который превращается в пожирающего тебя дракона: «А чего мне, собственно говоря, суетиться-то? Вокруг красота, люди итак приедут». В этой ситуации главное — это не то, что рядом с тобой, а как ты это покажешь людям, как расскажешь и сумеешь ли их увлечь. А когда у человека нет достаточного образования в этом смысле, убедить очень сложно. Он взял фотоаппарат, сфотографировал гору и говорит: сморите, какая красивая гора. Ему говоришь: гора-то красивая, только снято плохо».

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Причиной таких ситуаций омбудсмен по туризму видит элементарную нехватку кадров в этой сфере. «То есть здесь определённый уровень взаимоотношений, понимания, воспитанности и образованности. Такой конгломерат. К сожалению, Якутия этим страдает. Тем более, что этому помогает то, что действительно нет конкурентов. Если наметился мост взаимоотношений с какой-то категорией людей, они приезжают. Говорят друзьям — и те тоже приезжают. Как только эта цепочка заработала, человек ещё больше расслабляется: «Ну, едут и едут». Вот это, к сожалению, ситуация, очень характерная для Якутии», — считает Андрей Хорошев.

В связи с этим он называет второстепенным направление движения в сторону попыток увеличить число приезжающих в регион туристов, и уверен, что для начала региону нужно работать на качество и обучение людей, готовых осознать, какой турпродукт актуален для гостей республики и как правильно его создать. Стоит брать пример и учиться и у других регионов, также высказал мнение общественник, приведя в пример Екатеринбург, Камчатку — «Как она мощно развивается!» — и Тобольск, который под патронажем губернатора сделал сильный рывок в развитии туриндустрии: «Когда глава региона сказал: «Я хочу, чтобы Тобольск снова стал столицей Западной Сибири, и в историческом плане тоже», Тобольск за 2 года преобразился, там внутренний туризм так работает, что люди из Сургута едут на 2 дня».

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Якутия пока от этого далека. Андрей Хорошев констатировал недоработку профильных министерств региона и людей, которые призваны официально развивать туризм: «Нужно думать не просто на 5 лет вперёд и основные силы бросать на сегодняшний, а на послезавтрашний день. У нас, допустим, декларируется: «Давайте развивать туризм!». Но если посмотреть на бюджет министерства, на то, что они могут, возникают вопросы: ну как человек может что-то планировать, если он не ездит на выставки, не общается со своими коллегами, если штат людей таков, что они способны только перерабатывать информационный материал для отчётности, если не существует вообще штатных единиц для креатива, для развития туризма в том понимании в современном, в каком это должно быть? А с этого всего нужно начинать в первую очередь».

Кластер «Северная мозаика» омбудсмен не считает эффективным турпродуктом: сегодня он пока не работает. Андрей Хорошев состоит в комиссии при общественной палате региона, которая призвана понять, в каком состоянии находится строительство северной мозаики.

«Пока итог её работы неутешительный: сроки все нарушены, инвесторов практически нету, они есть на словах, но ничего практически там не строят, — рассказал уполномоченный по туризму. — Сегодня там заканчивается строительство по франшизе шведского канатного парка. Он должен привлечь людей, но это уже изначально нарушает идеологию «Северной мозаики», где изначально речь шла о том, чтобы показывать туристам специфику истории культуры наших мест. Такие мощные проекты должны развиваться в комплексе, поэтому если делается одна канатная дорога, и не делается никаких кафе, то сразу возникают вопросы. Комиссия при новом составе должна свои выводы сделать, но все это довольно печально. Там сейчас проведены дороги, газ подведён, но по сути жизни нового туробъекта нет».

Будущее въездного туризма в Якутии Андрей Хорошев связывает именно со способными предоставлять эксклюзивный и качественный турпродукт для интересующегося красотами меньшинства с достатком, в который вписываются уже работающие в регионе экстрим‑ и рыболовные туры, охота, бренд «Оймякон-Полюс холода». Возлагает омбудсмен также надежды на экстрим-комплекс Техтюр, где собираются установить мировой рекорд, построив самый высокий в мире ледяной сталагмит.

«А Северная мозаика висит как огромный монстр, который сам по себе пыхтит и куда-то пытается двигаться. А вокруг живые люди делают новые интересные проекты, которые обгоняют, обгоняют, обгоняют», — подытожил омбудсмен по туризму при общественной палате республики.

Как сообщало ИА REGNUM, посетивший республику в декабре 2016 года руководитель Ростуризма Олег Сафонов остался доволен проделанной работой по кластеру «Северная мозаика».

«Построена автодорога, подключено электричество по временной схеме, проведена газификация. Со следующего года начнется второй этап. На это выделяются значительные средства из федерального и республиканского бюджетов. Будет создана инженерная инфраструктура комплекса, параллельно с этим мы ожидаем увеличения внебюджетного софинансирования, что активно включатся республиканские инвесторы», — выражал надежду глава Ростуризма, обещая привлечь в 2017 году на создание этого туркластера 178,7 млн рублей из федерального бюджета и софинансирование в размере 36,4 млн из казны республики.

Напомним, активисты ОНФ сочли создание инфраструктуры «Северной Мозаики» неэффективным расходованием средств. Они рассказали президенту РФ Владимиру Путину на форуме ОНФ, что в республике потратили 150 миллионов рублей на создание инфраструктуры в чистом поле. На эти деньги проложили газопровод, электроснабжение, дорогу и тротуар, но никакого царства якутской зимы, этнических и реабилитационных центров там нет.