Лезгинка и Сулакский каньон: гости фестиваля молодежи прибыли в Дагестан

Махачкала, , 11:26 — REGNUM В Дагестан прибыла международная делегация участников XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов. 50 представителей из 33 стран мира — 24 девушки и 26 парней — познакомятся с достопримечательностями республики, отведают национальные блюда и научатся танцевать лезгинку, пишет корреспондент ИА REGNUM.

В рамках региональной программы фестиваля 15 октября гости посетили знаменитый Сулакский каньон в Казбековском районе. Этот каньон является одним из самых глубоких в мире. Его протяженность — 53 км, а глубина достигает 1920 м.

Для гостей республики жители Казбековского района показали концертную программу из вокальных и танцевальных номеров, а также угостили их национальными дагестанскими блюдами. Они также попробовали форель, выращенную в Сулакском каньоне. Гостям республики самим удалось станцевать лезгинку, пишет РИА «Дагестан». Посетили делегаты и знаменитое Чиркейское водохранилище, где провели фотосессию.

В республиканском «Доме Дружбы» для представителей делегации молодежи организовали мастер-классы, на которых были продемонстрированы варианты обработки дерева, глины и металла. Каждый желающий смог сделать себе сувенир на память. Побывали делегаты и в лаборатории национального костюма.

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Сегодня, 16 октября, гости направились в один из древнейших городов России — Дербент, где посетили крепость Нарын-Кала. Участники фестиваля проведут в Дагестане четыре дня. Им предстоит еще познакомиться с барханом Сарыкум. Запланирована также встреча иностранной молодежи с руководством республики.

Отметим, Дагестан — единственный из субъектов Северного Кавказа, которому довелось принимать участников XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Открытие мероприятия состоялось 14 октября в Москве. В 15 регионах России с 14 по 17 октября проходит региональная программа фестиваля.

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