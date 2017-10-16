Названы регионы РФ с самой высокой смертностью от алкоголя

Киров, , 11:21 — REGNUM Росстат назвал регионы России, в которых зафиксирована самая высокая смертность от отравлений алкоголем. Рейтинг возглавили Кировская и Ярославская области.

Наибольшее количество жителей, скончавшихся от алкоголя, в Кировской области — 16,7 случая на 100 тысяч человек. Второе место заняла Ярославская область — 16,3 случая.

Далее следуют Республика Марий Эл (16,2), Архангельская (15,7) и Костромская области (15,5).

Низкий уровень зафиксирован в Дагестане, Ингушетии и Ханты-Мансийском округе — 0,3 случая.

Среди регионов, в которых наблюдается нулевая смертность отравлений алкоголем — Республика Калмыкия, Астраханская, Ростовская области, Чечня, Магаданская, Сахалинская области и Хабаровский край.

По данным Росстата, среднероссийский показатель смертности составляет 4,7 случая на 100 тысяч человек. В прошлом году в аналогичный период он составлял 5,9 случая.

Ранее Роспотребнадзор назвал самые пьющие регионы РФ. Наибольшее количество спиртных напитков употребляют в Магаданской области. Показатель потребления в прошлом году составил более 14 литров спирта на душу населения.

Также в число самых пьющих регионов попали Москва, Сахалинская область и Коми, где показатель превысил 13 литров.

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