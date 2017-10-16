На Камчатке проверяют заявления об оскорблении чувств верующих

Петропавловск-Камчатский, , 11:07 — REGNUM Два заявления об оскорблении чувств верующих поступили в полицию на Камчатке. Об этом сообщил РИА «Новости» представитель УМВД РФ по Камчатскому краю.

«В полицию поступило два заявления об оскорблении чувств верующих, — сказал источник. — По ним идет проверка, она может продлиться до 10 дней».

По данным местных СМИ, жителей Петропавловска-Камчатского возмутила карикатура на депутата Госдумы Наталью Поклонскую и последнего российского самодержца Николая II, якобы выставленная на выставке художника Дениса Лопатина.

Сам художник в интервью РИА «Новости» уже заявил, что не считает себя виновным.

«Для меня факт обращения этих граждан в полицию стал сюрпризом, так как я эту иллюстрацию прятал, не афишировал, не выставлял публично, — сказал Лопатин. — На выставке она находилась в отдельном помещении, куда я пускал только тех, кто может оценить разного рода юмор адекватно».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, кинофильм «Матильда» подвергся жесткой критике ещё до выхода в прокат. Главным «двигателем» этой критики выступила депутат Госдумы Наталья Поклонская.

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