Экс-мэр Ярославля: программа капремонта идет «на завал»

Ярославль, , 11:02 — REGNUM На заседании комитета Ярославской областной думы по жилищно-коммунальному комплексу и энергетике экс-мэр Ярославля, депутат Виктор Волончунас назвал региональную программу капремонта на этот год «заваленной». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Основная дискуссия развернулась по вопросу реализации региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов в Ярославской области. Директор департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов Андрей Лукашов предложил депутатам уточнить перечень многоквартирных домов для включения в программу, а именно исключить 26 домов, из которых 21 аварийный, ошибочно внесенный в программу, дополнительно включить в программу 27 многоквартирных домов.

Депутаты рекомендовали органам власти на местах более тщательно подходить к определению домов для проведения капитального ремонта, чтобы, с одной стороны, не вкладывать деньги в полуразрушенные здания, с другой стороны, не оставить людей проживать в аварийных помещениях.

Но особо жестко, хоть и в свойственной для себя острожной манере, о работе регионального Фонда содействия капремонту высказался заместитель председателя думы Виктор Волончунас. Он поставил диагноз: «программа валится», и пообещал главе Фонда Эдуарду Потапову более серьезный разговор, если ситуация не улучшится.

Экс-мэр Ярославля попытался выяснить — каков объем ремонта крыш запланирован на следующий, 2018 год, и не смог получить внятного ответа.

«Вы же программу у себя на столе держите, это мы, депутаты, ее содержания не знаем. Вы проектную документацию сделали, у вас должна быть полная ясность по 2018 году. Я о чем хочу сказать: вы собираетесь на будущий год брать лифты. Возьмем девятиэтажный односекционный дом, в котором еще и денег-то на крышу только-только соберут года через три-четыре. А вы сразу берете и лифт меняете. Он стоит не менее двух миллионов рублей. Если вы сегодня 50 лифтов замените, и больше денег не останется, а крыши как текли, так и текут — так, извините, никто вам спасибо не скажет» — отметил Виктор Волончунас.

Он акцентировал внимание на особой ответственности, которая лежит на главе Фонда Эдуарде Потапове и директоре департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов Андрее Лукашове.

«Вы являетесь главными идеологами того, как мы пойдем в 2018 году по капитальному ремонту. Что вы заложите, как поведете корабль, так оно и будет. Вы захотели в этом году сделать большие лоты — мы сидим и молчим, и даже вопросы не задаем. Если вы решили, что с большими лотами пойдете, и проектная документация вам это обеспечивает — делайте. Но на 15 декабря часы под елочкой пропиликают, 16-го декабря мы скажем — товарищ, ну-ка, отчитайся, как ты поработал. У вас все права, деньги, наше доверие — всё есть. Но сегодня то, что вы докладываете — это красивые картинки. При этом процент исполнения программы едва перевалил за 30. А на дворе 15 октября. Программа-то идет на завал… Будешь ты ее корректировать или нет, вопрос-то один остается: качество и ответственность» — сказал Виктор Волончунас.

Причем, по прогнозам экс-мэра Ярославля, в 2018 году ситуация с капремонтом может только усугубиться. Такие выводы Виктор Волончунас сделал, увидев резкое сокращение домов в программе:

«Я посмотрел программу следующего года по деньгам — у вас было 700 домов, вдруг резкое падение. Делали-делали проектную документацию, теперь берете и на 2018 год как на прогулку пошли. Что, будет хвостов много с 2017 года? Нет? Чего тогда программа выстроилась в таком виде? Что, денег у вас в фонде будет меньше? Нет. И встает вопрос: деньги в фонде есть, те, которые в этом году, вы не освоите, на будущий год вы заложили меньше. То есть мы тогда программу завалим не на два года с отставанием, а на три. Меня беспокоит, что программа валится, и мы это видим» — сказал Виктор Волончунас.

Напомним, согласно докладу директора регионального фонда содействия капитальному ремонту многоквартирных домов Ярославской области Эдуарда Потапова, на данный момент отремонтировано чуть более 30% домов. Остальные объекты находятся в работе, срок сдачи — 15 декабря. По словам руководителя фонда, число ремонтируемых объектов увеличилось почти в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом. Депутаты обратили внимание руководителя фонда на многочисленные жалобы жителей при проведении подрядчиками кровельных работ.