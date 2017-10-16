Смог над Челябинском: возбуждено два уголовных дела

Челябинск, , 10:36 — REGNUM В Челябинске заведено два уголовных дела в отношении лиц, загрязнявших атмосферу в период смога. Об этом на аппаратном совещании в администрации города заявил мэр Евгений Тефтелев.

Дела возбуждены по фактам превышения предельно допустимых концентраций веществ. Лица, которым грозит уголовная статья, пока не названы.

Тефтелев отметил, что ситуацией со смогом занимаются на областном уровне. Сотрудники министерства экологии и других ведомств ведут регулярные замеры состояния атмосферы.

Кроме того, чиновники ищут и другие способы минимизировать ущерб окружающей среде в период действия смога. Так, Тефтелев среди многих вариантов рассматривает и ограничение на пользование автомобильным транспортом.

Пользователи соцсетей уже отреагировали на эту инициативу. Они предлагают мэру подать личный пример и самому отказаться от пользования автотранспортом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, неблагоприятные метеоусловия объявлены на Южном Урале с 9 октября. Их окончания ожидают к вечеру 16 октября.

Всю предыдущую неделю жители города буквально задыхались. В воздухе ощущался запах гари и фекалий. На горячие линии с жалобами обратились сотни жителей и гостей Челябинска.

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