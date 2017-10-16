«Белая вдова» учила 12-летнего сына совершать преступления

Дамаск, , 10:27 — REGNUM Ликвидированная в Сирии гражданка Великобритании Салли Джонс, известная по кличке «Белая вдова», учила своего 12-летнего сына совершать жестокие преступления. Об этом пишет The Sun.

По данным издания, в качестве «учебных пособий» выступали козы.

Отмечается, что к насилию сына «Белой вдовы» также приучали и другие члены террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Подростку объясняли, как обращаться с холодным оружием и гранатами.

12 октября газета The Times со ссылкой на источники в британском правительстве сообщила, что примкнувшая к террористам в Сирии гражданка Великобритании Салли Джонс (Белая вдова) была ликвидирована при авиаударе ВВС США.

По данным издания, женщина была ликвидирована вместе с 12-летним сыном на границе с Ираком в июне 2017 г.

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