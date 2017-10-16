Понедельник, 16 Октября 2017 года
11:13:55 МСК

«Белая вдова» учила 12-летнего сына совершать преступления

Общество

К насилию сына «Белой вдовы» также приучали и другие члены террористической группировки

Дамаск, 16 октября 2017, 10:27 — REGNUM  Ликвидированная в Сирии гражданка Великобритании Салли Джонс, известная по кличке «Белая вдова», учила своего 12-летнего сына совершать жестокие преступления. Об этом пишет The Sun.

По данным издания, в качестве «учебных пособий» выступали козы.

Отмечается, что к насилию сына «Белой вдовы» также приучали и другие члены террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Подростку объясняли, как обращаться с холодным оружием и гранатами.

12 октября газета The Times со ссылкой на источники в британском правительстве сообщила, что примкнувшая к террористам в Сирии гражданка Великобритании Салли Джонс (Белая вдова) была ликвидирована при авиаударе ВВС США.

По данным издания, женщина была ликвидирована вместе с 12-летним сыном на границе с Ираком в июне 2017 г.

Читайте также: Конец «Белой вдовы». В Сирии убита террористка из Британии

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Война в Сирии