Патриарх Кирилл встретился с главой Удмуртской Республики

Ижевск, , 10:15 — REGNUM Патриарх Кирилл встретился 15 октября с главой Удмуртской Республики Александром Бречаловым, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

«Удмуртия сегодня переживает очень важный этап развития, связанный с борьбой за статус сильного, конкурентного региона. Конечно, за экономическим развитием нельзя забывать о духовном», — отметил Бречалов.

Он добавил, что приезд Патриарха стал для Удмуртии знаковым и долгожданным событием.

В свою очередь патриарх Кирилл ответил, что визит в республику стал для него особенным. Он отметил, что увидел в Удмуртии пример конструктивного взаимодействия на стыке церковно-государственных отношений.

«Здесь я убедился, что нестоличные города — это не глубинка. Здесь работают высокотехнологичные предприятия с огромным научным потенциалом», — сказал патриарх.

Напомним, патриарх Кирилл пробыл в Удмуртии с 13 по 15 октября. Он совершил утреню всенощного бдения в храме Святого благоверного князя Александра Невского. 14 октября Патриарх совершил Божественную Литургию в Покровском кафедральном соборе в городе Сарапуле и посетил Кафедральный Спасо-Преображенский собор в Глазове. А 15 октября возглавил служение Божественной литургии в Свято-Михайловском соборе Ижевска.

Во время своего визита патриарх Кирилл передал Ижевской епархии двенадцать напрестольных Евангелий и поручил построить минимум двенадцать новых храмов.

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