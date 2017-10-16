Гроб, ковчег или будка: ярославцы озадачены законсервированным фонтаном

Ярославль, , 10:12 — REGNUM Жители Ярославля несколько озадачены способом консервации нового фонтана в реконструированном Демидовском сквере, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, в минувшую пятницу на общегородском совещании мэр Ярославля Владимир Слепцов поручил городским службам провести аккуратную консервацию фонтана в Демидовском сквере, так как вскоре там будут проходить массовые мероприятия, ярмарки. А значит, новенький фонтан не должен пострадать.

Консервацию должны были выполнить в течение этой недели, однако сделано это было уже в выходные, причем, как и поручил мэр, «аккуратненько».

Только вот сам объект теперь вызывает у прогуливающихся в сквере ярославцев весьма смешанные чувства. Одни называют его «будкой» для окрестных собак, в которой забыли сделать вход, другие — сравнивают с ковчегом, третьи отмечают, что сколоченное укрытие для фонтана очень напоминает мавзолей.

В любом случае у жителей города и гостей появился еще один повод для шуток, что в нынешнее нелегкое время очень хорошо.