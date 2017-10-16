Оренбуржье за неделю: спасение грибника, спортивный скандал, памятник козе

Оренбург, , 10:07 — REGNUM В Оренбургской области в течение недели (9−15 октября) активно обсуждались происшествие с заблудившимся грибником, отказ в выезде на матч в Турцию двум баскетболисткам из оренбургского клуба «Надежда». Кроме того, в центре внимания оказались пополнение табуна диких лошадей в оренбургском заповеднике, Дни оренбургского пухового платка и региональная программа Всемирного фестиваля молодёжи и студентов.

Долгожданное спасение

В Оренбурге на неделе бурно обсуждалась пропажа грибника. Пожилой мужчина с родственниками пошёл в лес за грибами, но в положенное время к автомобилю не вернулся. Поиски длились четверо суток. В мероприятиях задействовали несколько сотен человек: волонтёров, спасателей, правоохранителей, кинологов с собаками. Работа не прекращалась и в ночное время, были выставлены световые башни, использовались сирены, маяки.

Родственники до последнего не теряли надежду на спасение. И вот утром 10 октября мужчина был обнаружен в 6 км от трассы Оренбург — Самара, в 500 м от реки Урал. Примечательно, что заблудившегося ослабленного мужчину нашли его коллеги-грибники. В ранний час они приехали в лес за грибами. Пенсионер не мог громко говорить от бессилия, его мучила жажда. В состоянии переохлаждения он был госпитализирован. Сейчас его здоровью ничего не угрожает.

Спортивный скандал

Евросезон для оренбургского баскетбольного клуба «Надежда» начался с неприятности. Первый матч Евролиги пришлось провести без ключевых двух игроков. Их не выпустили за границу.

Турецкие власти запретили въезд в страну двум легионерам команды — американкам Эмме Кэннон и Брионне Джонс. Официальный повод — резко ухудшившиеся отношения Турции и США. Директор клуба Олег Храмкин назвал такие действия форменным беспределом.

По словам Храмкина, ночью 10 октября клуб получил известие о том, что президент Турции Реджеп Эрдоган запретил въезд в страну гражданам США. Баскетболисты обратились в ФИБA, но оттуда оренбуржцев направили к турецкой стороне, которая в свою очередь развела руками — клуб «Надежда» должен представить доказательства, что три американки являются его работниками. Добавим, что в матче также не участвовала Алекс Бентли, получившая травму 8 октября во время игры с московским МБА.

«Конечно, мы возмущены, это нездоровая ситуация, в которой нарушен спортивный принцип. Нас ни турецкая сторона не уведомила о том, что такое происходит, ни ФИБА. А потом нам из Турции сообщили, что американки могут не прилетать в Стамбул, их не пустят в страну», — сказал Олег Храмкин.

В итоге в Турцию прибыло восемь оренбургских игроков. Матч состоялся 11 октября и завершился в пользу турецких спортсменок «Фенербахче» со счётом 61:67.

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Оренбургская коза

В Оренбургской области с 12 по 15 октября прошли Дни оренбургского пухового платка, который является визитной карточкой региона. 14 октября состоялось торжественное открытие новой городской скульптуры «Оренбургская коза». Тёмная бронзовая коза с длинными пуховыми прядями накрыта сверкающим, как драгоценность, платком с традиционными зубчиками. На фоне платка графическое изображение Оренбурга. Автором скульптуры стал Иван Ульянов.

Бронзовая «Оренбургская коза» установлена в Индустриальном парке «Оренбургский пуховый платок». Как отметили в региональном минкультуры, в Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Ижевске, Урюпинске, Жигулевске давно установлены памятники козе. Наконец и в Оренбурге, на родине всемирно-известного платка, появилась символическая фигурка легендарного животного.

Молодёжные лидеры из 54 стран

В Оренбурге с 14 октября находится иностранная молодёжная делегация. Гости прибыли на Оренбургскую землю в рамках регионального этапа XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

Во время торжественной церемонии открытия мероприятия 100 иностранцев из 54 стран стали свидетелями рекорда, занесённого в Книгу Гиннесса. Гостям продемонстрировали самый большой в России ажурный пуховый платок. Уникальное изделие площадью 400 квадратных метров полностью накрыло импровизированную сцену в спортивно-культурном комплексе «Оренбуржье».

Иностранная молодёжь побывала в ряде образовательных учреждений Оренбуржья: вузах, гимназии, Президентском кадетском училище. Для делегации организовали праздник на главной улице Оренбурга — ул. Советской. Представители зарубежья отметили, что их переполняют положительные эмоции от радушного приёма и насыщенного информационного потока.

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Заповедное пополнение

В заповедник «Оренбургский» 10 октября прибыли 16 лошадей Пржевальского из венгерского национального парка «Хортобадь». Они были подобраны таким образом, чтобы избежать близкородственного скрещивания с уже имеющимися в Оренбуржье 20 лошадьми.

Это уже третий завоз чистокровных диких лошадей Пржевальского в Россию, который осуществляется в рамках Программы создания полувольной популяции этих животных в заповеднике «Оренбургский».

С третьим бортом в заповедник прилетели 12 молодых кобыл и 4 жеребца-холостяка. Если в 2016 году команда ФГБУ «Заповедники Оренбуржья» установила мировой рекорд по количеству транспортируемых животных (до России никто в мире не ввозил больше восьми лошадей), то в этом оренбуржцы побили собственный рекорд — 16 животных.

Изначально третий транспорт животных планировался на 2018 год, однако руководство Министерства природных ресурсов и экологии России приняло решение осуществить этот важный шаг в год столетия заповедной системы и Год экологии, которые отмечаются в 2017 году.

Добавим, в 2015 году Минприроды России с участием РАН и при поддержке Степного проекта ПРООН/ГЭФ разработало и реализует в заповеднике первую и единственную в России программу восстановления популяции лошади Пржевальского. В этом же году в заповедник из Франции завезли шесть лошадей. Вторая группа диких копытных поступила в заповедник из Венгрии осенью 2016 года — 14 лошадей.

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