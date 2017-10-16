Профессор: Окрашивание волос провоцирует развитие рака

Лондон, , 09:59 — REGNUM Окрашивание волос чаще шести раз в год увеличивает вероятность заболеть раком молочной железы. Об этом, как передает The Times, сообщил врач британской больницы Princess Grace Hospital профессор Кефан Мокбел, изучивший истории болезни пациенток.

«Женщины должны окрашивать свои волосы не чаще 2−5 раз в год и использовать для этого продукты с более натуральными ингредиентами, такими как свекла, чтобы снизить риск развития рака», — говорит Мокбел.

По его словам, у женщин, которые регулярно красили волосы, рак груди диагностировали на 14% чаще.

«Полученные нами данные свидетельствуют о том, что воздействие красок для волос могут способствовать развитию рака молочной железы», — говорит Мокбел.

Британский специалист порекомендовал женщинам и девушкам окрашивать волосы не более шести раз в год.