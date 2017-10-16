Спектакль в Томске отменен из-за смерти актера Марьянова

Томск, , 09:39 — REGNUM В Томске отменили спектакль «Нереальное шоу» из-за смерти актера Дмитрия Марьянова. Об этом сообщила РИА «Томск» представительница томского театра драмы.

«Он (спектакль) отменен… в связи со смертью актера», — сказала она.

По ее словам, спектакль «Нереальное шоу» по пьесе писателя Бернара Вербера должен был состояться в томском театре драмы в понедельник, 16 октября.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, актер Дмитрий Марьянов скончался в Подмосковье на 48 году жизни. Трагедия произошла 15 октября в Лобне.

По предварительным данным, причиной смерти артиста стал оторвавшийся тромб. Дата и место похорон Марьянова пока неизвестны.

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