Жители Сахалина против промышленного рыболовства в заказнике «Северный»

Оха, Сахалинская область, , 10:33 — REGNUM Жители сахалинской Охи высказались против размещения промысловых предприятий в заказнике «Северный». Несмотря на решения суда в уникальном памятнике природы продолжают действовать 15 рыболовных станов. Прошедшие общественные слушания показали, что местное население против легализации промысла в заказнике, передает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Сахалинский заказник «Северный»: кто заставил закон замолчать?

Общественные обсуждения проекта постановления правительства Сахалинской области об изменении границ государственного природного заказника регионального значения «Северный» в Охе должны были состояться еще в середине сентябре. Но их перенесли на октябрь. На прошедших слушаниях жителям предложено было высказаться по некоторым предложениям регионального министерства лесного и охотничьего хозяйства. Например, снять статус «заказника» с части «Северного» — дороги до каменного карьера «Сухарный» и самого карьера, а также разрешить рыбопромышленникам крепить ставные невода за берег без размещения на берегу временных построек, техники и ГСМ.

Обсуждение было бурным и длилось более двух часов, сообщило ИА Сахалин. инфо.

В результате большинство охинцев — 192 из 300 участников — высказались против доступа на сушу рыбопромышленников, за изменения только по карьеру «Сухарному» — 164 человека. Только 70 человек одобрили все изменения.

В социальных сетях сахалинцы обсуждают изменения в заказнике и до сих пор единства мнений нет. Одни полагают, что «Северный» вообще нужно избавить от любой деятельности, другие — что бороться надо с браконьерами, а не с легальными промышленниками.

Любую рыбалку на территории заказника «Северный» считают нелегальной и браконьерской сахалинские экологи общественной организации «Экологическая вахта Сахалина».

Еще в августе 2017 года председатель «Эковахты» Дмитрий Лисицын в интервью ИА REGNUM сообщил, что, несмотря на решение судов, в заказнике действуют 15 рыболовных станов.

Между тем еще в 2016 году суд города Охи полностью удовлетворил требования прокуратуры и запретил любую промышленную деятельность на территории заказника. Но, как выяснилось, экологи и общественность рано праздновали победу. Охинское лесничество неверно указало в документах, предоставленных суду, координаты рыболовного стана. На это и сослались приставы, просто проигнорировав вторую часть судебного решения, в которой дается точное географическое описание расположения того же стана рыбаков.

По данным сахалинских экологов на август 2017 года, в «Северном» работают не менее 15 рыболовных станов.

Читайте также: Уникальный памятник природы на Сахалине под угрозой уничтожения

Как сообщало ИА REGNUM, по данным «Экологической вахты Сахалина», рыбные станы в заказнике «Северный» стали появляться с 2013 года с подачи экс-губернатора региона Александра Хорошавина. В 2015 году общественность в суде смогла отстоять памятник природы. Но промысловики из заказника так и не ушли. Люди обращались по этому поводу к действующему губернатору Олегу Кожемяко. Но их голос так и не был услышан.

Сахалинцы возмущались тем, что вместо того, чтобы убрать из заказника незаконные рыбные станы, правительство пытается их легализовать.

Жители Сахалина встревожены исчезновением рыбных запасов региона. 21 октября в Южно-Сахалинске пройдет санкционированный митинг «За рыбу, за реки, за будущее Сахалина!». Путина — 2017 на Сахалине стала рекордно провальной. Если в былые времена отрасль добывала до 200 тыс. тонн горбуши, то в этом году рыбаки сумели добыть немногим более 24 тыс. тонн. Это — 47% от рекомендованного объема. Даже сахалинские рыбоводные заводы испытывают жесточайший дефицит икры — впервые за всю историю ее завозят вертолетами с Итурупа.

По мнению председателя «Эковахты Сахалина» Дмитрия Лисицына, чтобы спасти популяцию лосося на Сахалине, необходимо жестко ограничить промышленный лов лосося в 2018 и совсем закрыть его в 2019 году — только тогда можно будет спасти популяцию.