Всемирный фестиваль молодёжи: Екатеринбург собрал представителей 70 стран

Екатеринбург, , 09:10 — REGNUM В Екатеринбурге собрались около 200 участников XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов из 70 стран. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора Свердловской области.

Отметим, мероприятия фестиваля проходят в 15 городах России. В Россию приехали представители Австрии, Камеруна, США, Германии, Индии, Италии и многих других стран. Главной площадкой является Сочи. Там участников фестиваля поприветствовал лично президент России Владимир Путин.

В Свердловской области гости уже посетили обелиск «Европа-Азия», Первоуральский Новотрубный завод и множество других достопримечательностей. Также ими были пройдены тренинги на командообразование. А сегодня, 16 октября, они примут участие в Хороводе дружбы, который состоится возле главного учебного корпуса Уральского федерального университета.

Отметим, прибывшие на Урал участники фестиваля изначально указывали Екатеринбург в качестве города, который они хотели бы посетить. Некоторые представители иностранной молодёжи выбрали его в качестве места своей учёбы.

Добавим, открытие фестиваля состоялось вчера, 15 октября. В Сочи Свердловскую область представляют 175 участников фестиваля и 90 волонтёров.

Всемирный фестиваль молодёжи и студентов проходит на территории России уже третий раз. Первые два были ещё в годы существования СССР. Всего же фестиваль собрал в России более 20 000 представителей молодёжи из 150 стран.