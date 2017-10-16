Урал: давка за косметикой и школьники — пленники карьера

Екатеринбург, , 08:39 — REGNUM В Свердловской области выходные дни (14 и 15 октября) обошлись без смертельных происшествий. Впрочем, неприятности всё же не миновали жителей региона, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В Екатеринбурге 14 октября жители района Лечебный остались без электричества. А 15-го крупная авария лишила отопления жильцов Кировского района. Без тепла осталось более 100 домов.

Энергетики обещали вернуть тепло горожанам уже к 18:00 15 октября. Но, как пишут сами граждане на форумах и в соцсетях, к этому времени батареи были холодными.

Отметим, что сейчас на Урале держится плюсовая температура воздуха. При этом уже зафиксированы первые аварии на теплосетях.

Что же будет в холода, переживают горожане. Также они напоминают, что чиновники ранее заявили о полной готовности к отопительному сезону. «В спешке готовились, перед выборами?» — вопрошают свердловчане.

Один из инцидентов произошёл в центре Екатеринбурга 15 октября. Новый магазин парфюмерии пообещал своим первым 200 покупательницам бесплатные наборы косметики, в основном пробники.

В результате за несколько часов до открытия торговой точки перед зданием собрались сотни жительниц и гостей Екатеринбурга. Образовалась даже небольшая давка. Обошлось без потасовок. Но произошедшее оставило неприятный осадок у интернет-пользователей, а некоторым и вовсе напомнило 1990-е годы. Одни обвиняют представителей магазина, слабо продумавших свою акцию, другие же обрушились с критикой на тех, кто с утра пораньше поспешил занять очередь.

Часть граждан и вовсе полагает, что девушки напрасно выстояли огромную очередь. Дело в том, что подобные пробники в парфюмерных магазинах часто можно получить в определённые дни и без очередей.

В Нижнем Тагиле четверо 13-летних школьников стали пленниками заброшенного карьера. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе свердловской полиции, они спустились вниз. Их не смутили даже запрещающие надписи.

Две девочки, находившиеся с ними, отказались спускаться. Одна из них увидела, что её друзья попали в беду, и позвонила в полицию.

На место ЧП выехали полицейские, спасатели и медики. Детей удалось спасти. Можно сказать, что им повезло. Несколько лет назад в этом же карьере оказался первоклассник. Спасти его не удалось.

Отметим, карьер ранее принадлежал одному из местных предприятий. Некоторые интернет-пользователи пишут на форумах и в соцсетях, что раз он такой опасный и уже был смертельный случай, то его необходимо засыпать. Реакции властей пока не последовало.