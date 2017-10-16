Фестиваль молодёжи в Оренбурге: рекорд России, медведи, сюрпризы и эмоции

Оренбург, , 08:27 — REGNUM В Оренбуржье для иностранных гостей, которые прибыли в рамках XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов, подготовили яркую праздничную программу. Во время торжественного открытия регионального этапа фестиваля вечером 15 октября иностранная делегация стала свидетелем рекорда, сообщает корреспондент ИА REGNUM. После композиции «Оренбургский пуховый платок», посвящённой одному из главных брендов Оренбуржья, участникам мероприятия показали гигантский пуховый платок площадью 400 квадратных метров. Чудо пуховязания в развернутом виде полностью накрыло импровизированную сцену в спортивно-культурном комплексе «Оренбуржье». Рекорд «Самый большой вязанный Оренбургский пуховый платок» был занесён в Книгу рекордов России.

День первый

В Оренбург 14 октября в рамках Всемирного фестиваля молодёжи и студентов прибыли 100 представителей молодёжного сообщества из 54 стран. У трапа самолёта гостей фестиваля встречали аниматоры в костюмах медведей, которые каждому участнику подарили шапки с официальной символикой фестиваля.

Для девушки из Кении, которая отмечала день рождения, подготовили сюрприз. Иностранной гостье подарили оренбургскую паутинку и букет цветов. Участники фестиваля исполнили песню «С днём рожденья тебя» на русском и английском языках и закружились в дружном хороводе.

«Региональная программа — это отличная возможность посмотреть на регионы России. Вряд ли в моей жизни появился бы еще один шанс посетить Оренбург, город, расположенный на пересечении Европы и Азии, и познакомиться с такими замечательными людьми», — отметил участник из Азербайджана Вусал Аббасов.

В течение дня иностранная делегация побывала в Оренбургском президентском кадетском училище. Экскурсию по училищу проводили не только преподаватели, но и сами кадеты, при этом даже ученикам младших курсов представилась возможность блеснуть знаниями иностранных языков.

Как признались делегаты из Индии и Кении, они никогда не были в подобных учебных заведениях: Оренбургское президентское кадетское училище и студенты очень их удивили и порадовали.

«Мне кажется, что такие современные школы должны быть в каждой стране, чтобы дети с самых юных лет получали достойное образование», — отметил представитель Индии Мор Кетан.

В финале первого дня региональной площадки участники XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов познакомились с многообразием культурной жизни Оренбуржья, историей края на уникальной Площади искусств, организованной на главной улице города — улице Советской. До позднего вечера были открыты двери главных учреждений культуры региона.

«Сегодня на Площади искусств молодёжь 54 стран узнала Оренбуржье, познакомилась с традициями, культурой и историей нашего края. Сердцем Площади стала сцена под открытым небом, точки активности организованы во всех ведущих учреждениях культуры Оренбургской области», — сказала министр культуры и внешних связей области Евгения Шевченко.

На главной пешеходной улице звучали современные хиты и кавер-версии известных вокальных композиций в исполнении лауреатов международных и всероссийских конкурсов. Студенты института искусств и Областного колледжа культуры и искусств специально для этого вечера подготовили большую концертную программу.

Ростовые куклы под звуки джаза встретили оренбуржцев и гостей города перед входом в областной театр кукол. В фойе здания для участников был организован мастер-класс по ведению куклы, а самые активные смогли разучить танец из спектакля «Баллада Кларидского замка».

В Оренбургском губернаторском историко-краеведческом музее в это время прошли экскурсии, рассказывающие о ключевых исторических событиях, богатстве и уникальности Оренбуржья. В исторических залах музея работал коробейник с интерактивной программой «Калейдоскоп загадок», а в Губернаторском дворике все желающие смогли увидеть созвездия в ночном небе через телескоп.

На импровизированной сцене у Областного драматического театра имени М. Горького музыкальные фрагменты спектаклей представляли актеры театра и студенты Оренбургского государственного института искусств имени Л. и М. Ростроповичей.

В областном музее изобразительных искусств организовали эксклюзивную экспозицию оренбургских пуховых платков. Посетители музея стали участниками квеста и мастер-класса по вязанию пухового платка.

Областная библиотека имени Н.К. Крупской стала масштабным «Библиоградом». С помощью библиомобиля организована трансляция фильма «Литературные прогулки по Оренбургу» open-air. Завершился день масштабным танцевальным флешмобом на главной площадке праздника, в котором приняли участие и иностранная молодёжь, и оренбуржцы.

Участник из Перу Пауль Чаварри Галвес поделился впечатлениями об Оренбурге и празднике:

«Я счастлив, что принимаю участие в грандиозном историческом событии. Особенно рад, что мне удалось приехать в Оренбург. Я мечтал приехать к вам с того момента, как узнал про первого космонавта планеты. Знаю, что именно Оренбург дал крылья Юрию Гагарину — об этом нам рассказали в Российском университете дружбы народов. Сегодня был очень насыщенный день, я столько узнал о вашем замечательном крае! Оренбург — это удивительный город!»

День второй

Новый день региональной программы XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов, 15 октября, начался со знакомства с образовательными учреждениями Оренбурга. Гости Оренбуржья посетили школы и вузы областного центра, пообщались с педагогами, студентами и школьниками, ознакомились с технической оснащённостью учебных заведений.

Так, представители Мавритании, Молдавии, Руанды, Уганды, Узбекистана, Эфиопии, Ганы побывали в одном из старейших учебных заведений Оренбурга — гимназии №2. 2 февраля гимназисты отпразднуют столетний юбилей своей альма-матер. Участникам региональной программы продемонстрировали современные оборудованные классы, где они смогли, используя интерактивные доски, вместе со школьниками нарисовать фестивальную ромашку.

У школьников оборудована собственная радиорубка, мимо который не смогли пройти участники фестиваля: каждый поздравил первоклассников с юбилеем гимназии на родном языке.

Денис Якимовский из Молдавии признался, что до визита в наш регион обладал очень небольшими знаниями об Оренбуржье:

«Я в восторге от встречи с ребятами, получил безумный заряд энергии. Я влюбился в этот город и в этих феноменальных детей. Я живу в небольшой стране. И единственная ассоциация с Оренбургом — Гагарин. Теперь я увидел и узнал больше, познакомился с интересными ребятами. И, откровенно говоря, дети из этой гимназии — это будущие «Гагарины» в медицине, искусстве, экономике и других областях. У вас очень большой потенциал».

В качестве подарка к знаковой для гимназистов дате участники региональной программы IX Всемирного фестиваля молодежи и студентов вручили главный символ — фестивальную ромашку с пожеланиями от представителей делегаций стран-участниц.

Еще одним объектом для визита стал крупнейший вуз региона — Оренбургский госуниверситет (ОГУ). Знакомство началось демонстрацией фильма «Оренбургский государственный университет: Оренбург — Россия — Евразия» на английском языке.

В музее истории ОГУ молодые люди из Вьетнама, Китая, Болгарии, Бразилии, Испании, Италии посетили выставку, посвящённую форумному движению и студенческой жизни. Юноши и девушки пробовали напечатать свои имена на пишущей машинке, сидя за раритетным экспонатом — рабочим столом первого руководителя вуза Павла Юдковского, а также сделали пару снимков на старинный аппарат из уникальной коллекции «Фотоаппарат и время».

Особенно заинтересовала молодых людей выставка к 88-летию профессора Леонида Футорянского, который изучает проблемы казачества. Иностранцам посчастливилось подержать в руках настоящую казачью шашку.

Кроме ОГУ иностранная делегация побывала ещё в одном вузе — Оренбургском медунивеситете. Молодёжные лидеры посетили два ситуационных центра ОрГМУ, где не только увидели, как оказывают первую помощь пострадавшим, но и сами попробовали это сделать.

Гости побывали в зале университетского театра «Горицвет». Для них пели и танцевали как российские, так и иностранные студенты учебного заведения. В финальной музыкальной композиции участники театра «Горицвет» на русском и английском языках призвали молодёжь планеты Земля направить внутренний душевный свет, данный каждому человеку при рождении, на добрые дела и созидание.

Подводя итоги двух дней пребывания на Оренбургской земле, студентка из Германии Жасмин Касапоглу призналась, что никогда не видела такого гостеприимства, как в России, и в частности в Оренбурге. После того как участники фестиваля побывали вчера на Площади искусств, она назвала Оренбург городом талантов. Она считает, что многие из тех ребят, кто выступал 14 октября на Площади искусств, достойны Голливуда.

Студент из Италии Камилло Сирианни сказал, что переполнен впечатлениями от радушного приёма.

День третий

16 октября запланирован визит иностранных гостей в село Черный Отрог. Молодёжные лидеры станут одними из первых посетителей историко-мемориального музея Виктора Черномырдина. Стоит отметить, что официального открытия культурно-образовательного комплекса ещё не было. Строительство стартовало в 2011 году и планировалось к завершению в 2013 году к 75-летию со дня рождения известного политика. Однако из-за грандиозных планов строительство затянулось. Поэтому иностранной молодёжной делегации посчастливится стать первыми, кто увидит экспонаты музея.

Напомним, что с 14 по 22 октября в Сочи проходит XIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов. Впервые в истории этого движения в грандиозном празднике задействована вся страна.

Оренбург и ещё 14 крупнейших городов России, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Владивосток, Екатеринбург, Нижний Новгород и другие, в период с 14 по 17 октября посетят более 1500 иностранцев, которые затем отправятся в Сочи.