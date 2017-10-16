В Сочи открылся XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов

Сочи, Краснодарский край, , 08:13 — REGNUM В Сочи в ледовом дворце «Большой» прошла церемония открытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС). На мероприятии выступил президент РФ Владимир Путин.

«Наша страна гордится тем, что уже дважды принимала всемирный праздник молодежи в 1957 и в 1985 годах», — отметил Путин.

На церемонии постепенно раскрывались шесть заявленных ранее тем — экология, образование, энергия, бедность, информатика и наука. Каждая из проблем сопровождалась музыкальным выступлением.

На сцене появились Полина Гагарина, Дима Билан, Нюша, Александр Панайотов, Сергей Лазарев и другие. Центральным стало выступление американской поп-рок группы One Republic.

Участниками фестиваля стали около 20 тыс. человек из 180 стран. Мероприятие продлится до 22 октября.

Накануне в Москве прошел карнавал, посвященный Всемирному фестивалю молодежи и студентов. Его участники прошли по набережным столицы в национальных костюмах.

Напомним, впервые ВФМС прошел на территории СССР в 1957 году. В нем приняли участие 34 тыс. участников из 131 страны мира. Во второй раз фестиваль прошел в Москве в 1985 году. Участниками стали 26 тыс. человек из 157 стран.

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